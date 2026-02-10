La Policía alerta sobre bandas de inmigrantes ilegales que llegan desde Francia para aprovechar la regularización de Sánchez

Agentes de Alicante han lanzado una alerta: inmigrantes irregulares están cruzando desde Francia e Italia con el objetivo de beneficiarse de la regularización masiva que ha promovido el Gobierno de Pedro Sánchez.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado un aumento en este flujo, lo que está provocando largas colas en los consulados y una notable presión sobre el área de Extranjería.

Los cuerpos de Seguridad Ciudadana y Extranjería en Alicante han detectado la llegada de inmigrantes, principalmente argelinos, provenientes de Francia, Italia y Alemania.

Estos buscan acogerse al proceso sin cumplir con requisitos fundamentales, como los cinco meses de estancia previa. «Ellos van a intentar hacerlo por todos los medios, y si no lo logran, se quedarán aquí hasta conseguirlo», comentan fuentes del SUP.

El sindicato critica abiertamente el efecto llamada.

Muchos de estos inmigrantes ni siquiera conocen las exigencias del proceso, pero confían en poder apañárselas. Las denuncias por pérdida de pasaporte han aumentado; los inmigrantes aseguran haber extraviado sus documentos para poder regularizar su situación. El Gobierno ha anunciado esta regularización sin haber consultado a la Policía, que ya enfrenta una falta de personal. Para hacer frente a la situación, se están desviando agentes de investigación hacia Extranjería.

Presión en las calles y mafias al acecho

En Alicante, las colas ante el Consulado de Argelia son cada vez más numerosas, lo que ha llevado a un incremento en los altercados. La profesionalidad de los equipos de Seguridad Ciudadana y la UPR ha sido clave para evitar que estos incidentes escalen aún más. El SUP ha alertado sobre mafias que se dedican a revender citas tanto en consulados como en Extranjería. Estas organizaciones pagan a personas para que se mantengan 24 horas al día haciendo cola en locutorios.

Prácticas ilegales detectadas : Reventa de citas a inmigrantes desesperados. Delincuentes conocidos provocan problemas en las colas y afectan a quienes están integrados. Aumento de tensiones entre diferentes grupos.

Los policías temen que aquellos que provienen de Francia intenten eludir la ley. El SUP subraya que la política migratoria está afectando su labor diaria. Las regularizaciones masivas generan una presión significativa sobre Extranjería y dificultan la verificación de identidades. Además, las mafias trasladan el problema directamente a la Policía cuando se relajan los controles.

Perfil del Sindicato Unificado de Policía

El SUP agrupa a miles de agentes a nivel nacional y fue fundado en 1985 como el sindicato mayoritario del sector. Se dedica a defender los derechos laborales y critica políticas que impactan negativamente en la seguridad pública. En cuanto al tema migratorio, denuncia la saturación en las comisarías y la falta de recursos disponibles. Líderes como Antonio Salvá han advertido sobre las repercusiones en las fronteras terrestres.

Anécdotas y curiosidades del SUP : En 2024 denunciaron hacinamiento en el CIE de Barcelona; lograron que se realizaran inspecciones. Han participado activamente en negociaciones salariales; en 2023 impulsaron pluses por antigüedad. Colaboran con Europol para desarticular mafias; han identificado rutas desde Argelia pasando por Italia. En Alicante, los agentes han notado patrones: argelinos expulsados desde Francia están reapareciendo. Critican las regularizaciones exprés por falta de coordinación con Francia y Alemania.

Contexto de la regularización y críticas

El Gobierno tiene planes para regularizar hasta 500.000 inmigrantes irregulares, exigiendo arraigo laboral o social como condiciones necesarias. Sin embargo, el SUP observa una llegada masiva desde Europa, donde muchos cruzan fronteras terrestres para sumar tiempo de estancia necesario. La escasez de personal es evidente; las unidades están colapsadas.

El sindicato exige una planificación adecuada, recursos suficientes y cooperación europea efectiva. Actuar sin un marco claro solo genera desorden. En Alicante, el flujo proveniente desde Francia confirma los temores: ilegales buscan infiltrarse en el proceso. Mientras tanto, la Policía enfrenta las consecuencias mientras las mafias se benefician económicamente.

Los datos corroborados muestran un reciente aumento significativo en este fenómeno. Los agentes perciben desesperación entre los inmigrantes: muchos ignoran las normas establecidas y confían erróneamente en que habrá facilidades para ellos. El SUP reclama controles más eficaces para evitar que esta situación se agrave aún más y España ya siente el impacto del fenómeno migratorio.

La alerta surgida desde Alicante podría tener repercusiones más amplias. Las fronteras terrestres con Francia están siendo vigiladas con mayor rigor ante esta situación creciente. El debate sobre migración sigue sumando tensión entre las fuerzas policiales.