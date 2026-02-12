El Truco del Almendruco: miles de pakistaníes y magrebíes denuncian la pérdida de pasaportes para regularizarse

Pedro Sánchez ha puesto en marcha una regularización masiva que abre las puertas a cientos de miles de inmigrantes en situación irregular. Según los expertos policiales, la cifra real podría alcanzar entre dos y tres millones si se incluye la reagrupación familiar. En Ceuta, el CETI está al borde del colapso, con cerca de 900 personas hacinadas en un centro diseñado para 512, lo que ha llevado a urgentes traslados a la Península.

Este proceso ha saturado las oficinas de extranjería. Pakistaníes y magrebíes son quienes más denuncias han presentado sobre pasaportes perdidos, intentando demostrar su residencia antes del 31 de diciembre de 2025. Mandos policiales han señalado que «No es lo mismo tener una sentencia que un historial policial». Muchos individuos con antecedentes por pequeños robos o menudeo de drogas logran colarse en el sistema porque sus países de origen no responden y basta una declaración responsable para hacerse con la documentación.

Perdiguero dejó perplejo a Rojo al afirmar: «Más de 31.000 delincuentes extranjeros en España podrían ser regularizados». La normativa parece ignorar los informes elaborados por la UCRIF y CENIF, lo que ha generado un profundo malestar entre los mandos policiales. Sin verificar antecedentes reales, el problema del coladero de delincuentes se intensifica.

En Ceuta, el efecto llamada está causando un desbordamiento en los centros. El CETI supera ya el 200% de su capacidad: 900 personas en un espacio para 512, donde incluso garajes han sido transformados en dormitorios. Juan Jesús Vivas se ha puesto en contacto con Sánchez alertando sobre la situación; este martes, el Ministerio envió a 53 personas a la Península. CCOO ha denunciado condiciones inaceptables: sobrecarga laboral, espacios inadecuados y vigilantes de Eulen completamente desbordados.

Cifras clave de la regularización

840.000 irregulares se estiman en España para enero de 2025, siendo el 90% latinoamericanos (de Colombia, Perú, Honduras).

se estiman en España para enero de 2025, siendo el 90% latinoamericanos (de Colombia, Perú, Honduras). El Gobierno proyecta unos 500.000; sin embargo, expertos advierten que podrían ser entre dos y tres millones incluyendo familias.

Se ha producido un aumento del 680% desde 2017; solo en las últimas seis semanas hubo 677 entradas en Ceuta, lo que representa un incremento del +400% respecto a lo esperado para 2025.

Hay 31.000 delincuentes extranjeros que podrían ser candidatos a esta regularización.

VOX Ceuta ha denunciado que hubo 180 entradas en solo 72 horas, lo que representa un aumento del +378% solo en enero. La presión sobre Beliones mantiene a la Guardia Civil en estado de alerta. Los traslados semanales (150 desde Año Nuevo) no logran frenar las llegadas; los sindicatos consideran que esto actúa como un incentivo más.

Importante reseñar que as cifras que maneja el Gobierno para la regularización extraordinaria de extranjeros que ya trabajan en España están «muy lejos» de la realidad. Expertos policiales consultados por LA RAZÓN creen que, «en la práctica», se podrán beneficiar «entre dos y tres millones» de personas gracias a que en un futuro podrán solicitar la reagrupación familiar para traer a sus parientes más cercanos.

Perfil del inmigrante irregular

La mayoría son jóvenes sudamericanos trabajando como camareros que buscan oportunidades laborales. Sin embargo, muchos magrebíes y pakistaníes afirman haber perdido sus pasaportes para poder entrar al sistema. «Lo que llega a las mafias es claro: si logran llegar aquí, pueden legalizarse». La regularización ha sido impulsada evitando pasar por el Congreso debido a «urgencia social».

El borrador actual entra en conflicto con la Ley de Extranjería: esta exige antecedentes verificados, no meras declaraciones. Juristas advierten sobre el riesgo potencial de una suspensión cautelar por parte del Supremo. Los servicios públicos están luchando para soportar este repentino aumento .

En Ceuta, las entradas registradas ayer elevaron el número total del CETI a 850. Esta saturación está generando problemas sanitarios; el personal ya ha alertado sobre riesgos para la salud pública. Aunque el Gobierno intenta acelerar las derivaciones, el flujo sigue sin detenerse.

La regularización impulsada por Sánchez provoca un efecto llamada inmediato. Pakistaníes y magrebíes con antecedentes están apresurándose a presentar sus denuncias por pasaportes perdidos. Ceuta, al borde del colapso, advierte sobre las consecuencias reales que esto acarrea.