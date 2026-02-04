El PP se alía con la izquierda en Bruselas y frena el debate de VOX sobre la regularización de Sánchez

En el corazón del Parlamento Europeo, el tema de la inmigración se ha convertido en un verdadero campo de batalla.

VOX había solicitado un debate urgente en la Comisión de Libertades (LIBE) para cuestionar la regularización masiva que el Gobierno de Pedro Sánchez planea para hasta 500.000 inmigrantes. Sin embargo, el PP, apoyado por la izquierda, se opuso y detuvo toda iniciativa. Ahora, todo depende del partido conservador en la votación que se llevará a cabo en el Pleno la próxima semana.

El plan de Sánchez, acordado con Podemos, tiene como objetivo regularizar a migrantes en situación irregular, especialmente latinoamericanos que ya residen en España. Desde Bruselas, se insiste en que cada país tiene autonomía para decidir sobre su mano de obra; así lo subrayó el comisario de Interior, Magnus Brunner. A pesar de esto, tanto el PP como VOX han lanzado una ofensiva a nivel europeo. Los populares han formulado preguntas escritas a la Comisión para esclarecer si esta medida afecta al espacio Schengen y si se informó adecuadamente sobre ella, además de si contraviene el Pacto de Migración y Asilo.

Por su parte, VOX no se rinde fácilmente. Ha solicitado una reunión con Brunner y ha enviado cartas a sus aliados europeos advirtiendo sobre un «efecto llamada» que podría comprometer el control migratorio. Acusan al PSOE de anteponer acuerdos con la izquierda radical a la seguridad dentro del espacio Schengen. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, llevará este asunto al encuentro del PPE que tendrá lugar en Zagreb, donde estará presente Ursula von der Leyen. La eurodiputada Alma Ezcurra aboga por una migración «ordenada y coordinada», criticando las decisiones unilaterales de Sánchez, que considera perjudiciales para la confianza europea.

Mientras tanto, Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, recuerda que «ningún país debe afrontar solo el desafío migratorio». El grupo liderado por Giorgia Meloni también está presionando: exige una evaluación del impacto sobre Schengen y garantías contra flujos secundarios. En suelo español, el PP denuncia largas colas en los consulados debido a esta medida, que consideran un capricho para satisfacer a socios como Podemos y Junts.

¿Qué pasa ahora?

La próxima semana, durante el Pleno, el PP deberá tomar una decisión crucial: ¿votarán nuevamente junto a la izquierda para vetar o permitirán que se debata? Si optan por bloquearlo otra vez, VOX los acusará de traición; si no lo hacen, las tensiones internas dentro de la derecha española podrían intensificarse. Mientras tanto, el Gobierno sigue adelante con un real decreto para sortear al Congreso.

Un dato interesante: esta regularización sería la más grande desde 2005, cuando se normalizaron 700.000 personas. Aunque Sánchez justifica su decisión por necesidades laborales, sus críticos advierten que podría atraer a 100.000 nuevos votantes en los próximos años. En Bruselas, Brunner ya utiliza sin reparos términos como «ilegales», rompiendo así con el habitual eufemismo «irregular». Y ojo: un 70% de los beneficiarios provendrían de Latinoamérica gracias a exenciones Schengen que permiten su entrada sin visado.

Mientras tanto, VOX está sumando aliados como el ECR liderado por Meloni, quien critica lo que considera una «falta de rigor fronterizo». Por su parte, Feijóo advierte sobre posibles quiebras dentro del PSOE debido a estas maniobras políticas. El tema migratorio sigue siendo eterno y promete generar más fuego cruzado en Europa.