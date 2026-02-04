Coladero de delincuentes: la simple declaración de no tener antecedentes servirá para regularizar inmigrantes

Un coladero.

Y peligroso.

Imagina llegar a España sin documentos, pero con el deseo de trabajar.

El anuncio del presidente Pedro Sánchez el 27 de enero de 2026 ha dado luz verde a un real decreto que permitirá regularizar a unas 500.000 personas en situación irregular que residan aquí antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan demostrar al menos cinco meses de estancia.

Este proceso comenzará en abril y finalizará el 30 de junio, otorgando una autorización inicial para residir y trabajar durante un año. Sin embargo, este trámite acelerado está generando inquietud: bastará con una declaración jurada que afirme no tener antecedentes penales si el país de origen o el lugar donde se ha residido en los últimos cinco años no facilita el certificado oficial.

Las fuentes policiales advierten que esta situación podría convertirse en un verdadero coladero. Se ha detectado que criminales georgianos, conocidos por sus redes de robos en España, están adquiriendo certificados «limpios» en su país para presentarlos aquí y conseguir su regularización.

El verdadero problema es que muchos países no comparten información confiable o tardan meses en contestar.

Así, si Georgia o el país donde vivieron no expide el documento, la simple afirmación del solicitante será suficiente. Esto abre la puerta a posibles fraudes, contrastando con certificados auténticos provenientes de naciones como Colombia o Perú, donde las autoridades sí colaboran. En Valencia, por ejemplo, se observan largas filas en ayuntamientos y consulados de Argelia en Alicante, con alrededor de 50.000 beneficiarios previstos solo en la Comunitat.

Mientras tanto, los estafadores no pierden tiempo. A través de mensajes por WhatsApp, páginas web e incluso agencias de viajes, ofrecen «regularizarte» por un precio que oscila entre 450 euros más IVA y 300 euros más tasas, todo ello mediante Bizum o transferencia anticipada.

Isabel Borrajas, secretaria de migraciones de CCOO-PV, denuncia esta situación: «Cobran por lo que dice el telediario, cuando el trámite es gratis y aún no está publicado en el BOE«. El real decreto se encuentra actualmente en audiencia pública, esperando algunos cambios antes de su implementación definitiva. Desde CCOO, celebran esta medida como un «acto responsable» destinado a integrar a quienes sostienen sectores clave como la agricultura en Huelva o Almería, aunque también exigen más personal en las oficinas de extranjería, donde los tiempos de espera pueden llegar a ser de hasta 74 días en Madrid.

Requisitos clave y cómo acreditarlos

Para evitar engaños, estos son los aspectos fundamentales del proceso:

Residencia previa : Al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025, demostrable mediante empadronamiento, recibos de luz, informes médicos o envíos monetarios.

: Al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025, demostrable mediante empadronamiento, recibos de luz, informes médicos o envíos monetarios. Antecedentes penales : Certificado oficial del país natal y los últimos cinco años. Si este documento no se proporciona, se aceptará la declaración jurada del solicitante.

: Certificado oficial del país natal y los últimos cinco años. Si este documento no se proporciona, se aceptará la declaración jurada del solicitante. Trámite gratuito : No se deberá realizar ningún pago por adelantado. La solicitud suspenderá expulsiones y otorgará permiso para trabajar inmediatamente.

: No se deberá realizar ningún pago por adelantado. La solicitud suspenderá expulsiones y otorgará permiso para trabajar inmediatamente. Beneficiarios principales: Colombianos (290.000 irregulares), peruanos (110.000), hondureños (90.000) y argentinos (415.987 residentes previstos para 2024).

Desde CCOO, se solicita a la Junta de Andalucía un mayor compromiso para abordar temas relacionados con la vivienda y erradicar el chabolismo, mientras se mantiene vigilancia sobre fraudes laborales. La ministra Elma Saiz defiende esta medida aludiendo a su «legitimación política» y sus beneficios económicos; recuerda que ya se han regularizado hasta unos 720.000 inmigrantes en tres años a través del arraigo social. Sin embargo, ante el aumento exponencial de estafas detectadas en Valencia y la proliferación de páginas web fraudulentas, las esperanzas depositadas por miles chocan con las realidades del oportunismo. Los policías insisten: revisen cuidadosamente antes de realizar cualquier pago. Este proceso tiene potencial para transformar vidas, pero es imprescindible actuar con precaución para evitar abrir puertas a situaciones indeseables.