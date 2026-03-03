¡La bronca entre Pedro Baños y Hermann Tertsch en redes sociales que acaba con una proposición de Olona!

Trifulca en redes sociales con Irán de telón de fondo. Con Hermann Tertsch, miembro del Parlamento Europeo con VOX por España y Pedro Baños, escritor y experto en geopolítica, como protagonistas.

«¿Ese tal Pedro Baños sigue siendo coronel del Ejército español? ¿Un coronel español, propagandista de Rusia, adorador de Putin y del islamismo más radical y asesino en Irán, puede dedicarse a agitar violentamente en las televisiones contra los aliados de España? Lo cierto es que es mejor tener al majadero de Baños haciendo el idiota en la tele que al mando de un kiosko», escribió el de VOX en X, acusando a Baños de defender al régimen de Irán y ser propagandista de Rusia.

A lo que el coronel respondió: «Estimado señor Tertsch, rompo también con usted mi norma de no contestar a las difamaciones, los insultos ni los agravios. Pero no me resisto a decirle que hace usted un enorme daño a Vox. Si la sociedad le relaciona a usted con su partido, sólo le hará perder votos. Me atrevería a recomendarle que demostrara, aunque carezca de ella, educación, elegancia y saber estar. Su partido y sus votantes se lo agradecerían, antes de que terminen por expulsarlo. Hágalo por España, y no se deje arrastrar por intereses foráneos. Saludos cordiales».

La bronca entre estos dos titanes del periodismo y las redes acababa de la forma más loca posible, con una propuesta de Macarena Olona hacia el experto en geopolítica, al que animaba a asistir juntos a El Salvador.

«Lamento mucho los ataques personales, mi Coronel. Se te quiere y admira, dentro y fuera de España. Espero que aceptes la invitación de la Vicepresidencia de El Salvador y podamos ir juntos allí. Para mí será un honor», comentó la expolítica.