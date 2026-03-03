El Mossad israelí perforó el muro de seguridad iraní hackeando los móviles de los escoltas del ayatolá Jameneis y otros jerarcas del régimen

El Mossad ha logrado penetrar en el núcleo del poder iraní. Mediante el hackeo de los móviles de los escoltas del ayatolá Alí Jamenei y otros altos funcionarios, han podido identificar búnkeres y reuniones secretas en el marco de la rápida confrontación entre Israel e Irán.

Esta operación ha revelado una brecha significativa en la defensa iraní.

Los teléfonos encendidos de los guardaespaldas sirvieron como un faro que iluminó posiciones estratégicas. Gracias al rastreo de señales en tiempo real, el Mossad localizó a la cúpula del régimen reunida en un complejo gubernamental en pleno centro de Teherán.

No es lo único. Algunas cámaras de tráfico de la capital habían sido pirateadas durante años, con sus imágenes cifradas y transmitidas a servidores en Tel Aviv y el sur de Israel.

Una cámara en concreto tenía un ángulo que resultó particularmente útil: les permitía determinar dónde aparcaban los coches de los ayatolás y observar el funcionamiento de una zona común del recinto de la oficina del ayatolá Jamenei.

La CIA había estado siguiendo a Jamenei durante varios meses, recopilando información precisa sobre sus movimientos. El sábado por la mañana, logró identificar el lugar donde se encontraban reunidos varios líderes políticos y militares y compartió esta valiosa información con Israel.

Esto permitió afinar los detalles del ataque. Tel Aviv decidió llevarlo a cabo a plena luz del día, lo que resultó en la muerte de Jamenei y numerosos altos cargos. Detalles clave fueron revelados por el New York Times y el Wall Street Journal.

Cronología del hackeo : Mossad identifica móviles de escoltas conectados a redes. El rastreo GPS descubre búnkeres y rutas secretas. Información de la CIA confirma reunión en Teherán. Ataque certero aniquila a la cúpula iraní.

:

Contexto de la escalada

Las tensiones se habían intensificado durante años. Irán, aligerando su programa nuclear, provocó respuestas por parte de Israel, que optó por sabotajes cibernéticos. En 2025, una serie de ataques mutuos con drones marcó el inicio de esta guerra relámpago.

Desde 1989, Jamenei, líder supremo, había estado al mando de la Guardia Revolucionaria. Su fallecimiento deja un vacío considerable en el liderazgo, generando competencia entre posibles sucesores como Ebrahim Raisi o clérigos más radicales.

La CIA, utilizando inteligencia tanto humana como satelital, siguió a Jamenei tras recibir rumores sobre refugios subterráneos. Esta cooperación entre EE.UU. e Israel fue determinante para el éxito del operativo.

Futuro incierto

Irán ya ha prometido venganza; milicias como Hezbolá y los hutíes podrían activarse para responder. Se prevén ataques con misiles contra bases israelíes o aliados.

Por su parte, Israel celebra este golpe monumental. Para Netanyahu, representa una victoria estratégica que disminuye temporalmente la amenaza nuclear iraní.

Los riesgos globales son palpables:

Aumento del precio del petróleo debido al posible bloqueo del Estrecho de Ormuz.

Tensión creciente con potencias como China y Rusia , aliados tradicionales de Teherán.

y , aliados tradicionales de Teherán. Las elecciones en EE.UU. complican aún más el apoyo hacia Israel.

Este hackeo transforma las reglas del juego; regímenes que operan desde las sombras ven su invulnerabilidad desmoronarse. El Mossad ha demostrado su superioridad en el ámbito cibernético.

La muerte de Jamenei añade inestabilidad a un Irán ya frágil. Protestas internas podrían surgir pronto si el régimen no encuentra un sucesor rápidamente para evitar el caos.

Mientras tanto, Israel se toma un respiro, pero la región sigue ardiendo. Un paso en falso podría convertir esta guerra relámpago en un incendio incontrolable.