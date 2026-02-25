  • ESP
El déspota Javier Ruiz monta un pollo a su equipo en pleno directo y hasta CCOO denuncia su prepotencia

Un fallo en la conexión con Rosa Villacastín brota al presentador que termina dirigiéndose de malas formas a sus compañeros

Javier Ruiz en &#039;Mañaneros 360&#039; (TVE)
Javier Ruiz en 'Mañaneros 360' (TVE)
Déspota, chulo y despreciable por su actitud.

Javier Ruiz, presentador de ‘Mañaneros 360’ en TVE, entró en cólera en pleno directo en la mañana del 23 de febrero de 2026 con su equipo de realización. Cuando el programa llevaba ya tres horas de emisión, y se estaba debatiendo la desclasificación de los documentos sobre el intento del golpe de Estado del 23-F, sin venir a cuento, el conductor del espacio reaccionó de manera desproporcionada ante un fallo en la conexión con Rosa Villacastín.

«Tenemos todos los días una puntualidad exquisita en el error. Todos los días a esta hora tenemos una puntualidad que cada conexión que tenemos falla. Tenemos a Rosa Villacastín y no conseguimos contactar con ella. Otra vez. Hoy, otra vez. Seguimos y avanzamos», abroncó al equipo técnico para sorpresa de todos.

La cara es el espejo del alma y los colaboradores de la mesa no daban crédito a lo que estaba ocurriendo, los rostros de incomodidad, incluido el de Sarah Santaolalla que se encontraba en plató.

La bronca no pasó desapercibida para CCOO de RTVE, el sindicato envió una carta criticando las malas formas de Ruiz. En ella CCOO entiende que en un programa como Mañaneros 360, «de larga duración y alta complejidad técnica, pueden producirse incidencias técnicas, retrasos o desajustes que, sin ser deseables, forman parte inherente del trabajo en televisión en directo, y nadie que conozca este oficio puede ignorarlo».

Para el sindicato resulta «inaceptable y lamentable» lo ocurrido en antena «a raiz de un fallo en una conexión». «Es inaceptable señalar, cuestionar o desacreditar a compañeros y compañeras en directo, con un tono de reproche, a través de la propia emisión, cuando ellos y ellas no pueden responder ni explicar lo sucedido. El tono empleado por el presentador y director del espacio fue desconsiderado y desproporcionado hacia su equipo», relató en la carta.

CCOO tacha la actitud de Javier Ruiz de «prepotente» y de «desprecio hacia el trabajo colectivo». Algo que para ellos «no puede normalizarse y menos aún desde una posición de superioridad jerárquica».

«Creemos que situaciones como esta erosionan el trabajo en equipo, deteriora el clima laboral y vulneran principios básicos de respeto profesional. Confiamos en que no volverán a repetirse», concluye.

Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

