Sánchez no quiere convocar elecciones ni en 2027

Pedro Sánchez parece decidido a agotar hasta el último segundo su mandato, aunque para ello tenga que recurrir a interpretaciones jurídicas creativas y a una resistencia numantina ante el deterioro electoral del PSOE.

Según informa ‘The Objective‘ en exclusiva, en una reunión reciente en el Palacio de la Moncloa —impulsada por Diego Rubio, director del gabinete del presidente— se puso sobre la mesa la posibilidad de posponer las elecciones generales hasta noviembre de 2027, en lugar de la fecha habitual de julio-agosto de ese año. El argumento: contar el plazo de cuatro años desde la investidura de Sánchez (16 de noviembre de 2023) y no desde la celebración de los comicios del 23-J.

Fuentes socialistas consultadas por el medio aseguran que esta opción no está descartada en absoluto, aunque se aparcó el debate porque “no es el momento”. Sin embargo, el núcleo duro del presidente ya cuenta con informes jurídicos que avalarían esta maniobra, amparándose en el artículo 68 de la Constitución —que fija cuatro años para el mandato del Congreso sin precisar si el cómputo arranca en la fecha de las urnas o de la investidura—. Incluso se abre la puerta a convocar entre 30 y 60 días después del fin del plazo, lo que podría llevar las elecciones a finales de 2027 o inicios de 2028.

El contexto no es casual: el PSOE viene de dos derrotas consecutivas y dolorosas en las autonómicas de Extremadura y Aragón, donde ha perdido terreno de forma significativa. El hundimiento de Pilar Alegría en Aragón —enviada por Sánchez como candidata— ha sido especialmente humillante y ha disparado las alarmas internas. En lugar de asumir responsabilidades o plantearse un adelanto electoral (como piden algunos socios y parte de la oposición), el entorno del presidente parece optar por alargar el sufrimiento y ganar tiempo para intentar una improbable remontada.

Esta estrategia no es nueva en Sánchez, que ya ha demostrado en el pasado su capacidad para sobrevivir en minoría parlamentaria y con apoyos frágiles. Pero ahora se suma un elemento más preocupante: la percepción de que el PSOE se ha vuelto irrelevante en amplios sectores del electorado y que la suma PP + Vox supera con claridad a la izquierda en las encuestas generales.

En Moncloa no quieren oír hablar de urnas anticipadas. Al contrario: Sánchez ha reiterado en varias ocasiones su intención de agotar la legislatura y ha llegado a decir que “a las elecciones de 2027 se presentarán tres ultraderechas y vamos a ganarles a las tres”. Pero la realidad electoral reciente dibuja un panorama muy distinto: el PSOE se desangra en cada cita con las urnas y el desgaste del Gobierno es evidente.

