Abascal y Feijóo empitonan a Sánchez por burlarse de las víctimas de Adamuz

Le dieron con todo.

Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal han hundido al marido de Begoña por su vergonzosa intervención en el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez iba supuestamente a dar explicaciones sobre la tragedia de Adamuz, pero, en su lugar, se ciscó en las víctimas y en los familiares del accidente.

El líder del PSOE afirmó que la gestión ha sido excelente, que debemos «acostumbrarnos» a este tipo de accidentes, que la vía había pasado los «más altos estándares de calidad» y que su actuación ha salvado vidas porque los accidentes han disminuido un 11 %. Además, prometió que investigarán «con rigor».

Feijóo afeó al galgo de Paiporta por faltar al respeto a las víctimas y por aplicar su método de «eludir sistemáticamente su responsabilidad política». Por último, le preguntó: «¿Para qué demonios está usted aquí?» si no asume ninguna de sus competencias ni compromisos.

«Hay que estar hecho de otra pasta para hacer este cajón de sastre y que no se le revuelvan las tripas», le atizó Feijóo.

Por su parte, Abascal sopapeó al líder del PSOE por su impostura con el accidente: «En TikTok no se le vio compungido. Ninguno de los 47 españoles fallecidos ni ninguno de los 126 heridos merecían un Gobierno como este».

Le dieron muy duro, sí, pero no lo suficiente.

Alfonso Rojo analiza este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este miércoles, 11 de febrero, junto al portavoz del Grupo Municipal del PP en Getafe, Antonio José Mesa.