¡Abascal dice «NO es NO» al PP extremeño y se alinea con la izquierda!

Santiago Abascal, al frente de Vox, ha adoptado una postura más que firme contra el Partido Popular en Extremadura, dejando claro que no aceptará acuerdos sin la garantía de un verdadero cambio ideológico. La movida está servida y parece que María Guardiola, la candidata popular, irá a la investidura sin contar con los apoyos necesarios.

El panorama es desolador.

Abordamos todo esto y mucho más en ‘La Retaguardia’ de este miércoles 11 de febrero de la mano de los mejores, en este caso; el escritor y periodista Eduardo García Serrano, Carlos García (Vicesecretario General PP País Vasco) y Milagros Marcos (Portavoz PP Comisión Mixta UE Congreso).

Y es que aunque no tendría que ser así, los comicios y resultados en Aragón también pueden haber intervenido en esta forma de apretar de VOX al PP en Extremadura. Los de Abascal están encantados con lo que va aconteciendo en este 2026 en lo que a elecciones se refiere, y ven que su crecimiento es exponencial.

La tensión en este caso concreto se intensificó tras una conversación telefónica entre Sánchez y Guardiola debido a las inclemencias meteorológicas en la región, algo que Abascal interpretó como un indicio de sintonía con la izquierda. “Si está tan contenta, que pacte con el PSOE”, lanzó durante un acto en Huesca, en plena campaña aragonesa del 8 de febrero, donde Vox logró duplicar sus escaños hasta alcanzar los 14. Este resultado refuerza la estrategia de Abascal, quien se niega a ceder ante un PP que, según él, comete los mismos errores del pasado al evitar políticas firmes contra la inmigración ilegal y el Pacto Verde.

Antecedentes y patrones repetidos

Este enfrentamiento evoca rupturas pasadas. En 2023, Vox decidió salir de coaliciones en diversas regiones debido a desacuerdos sobre inmigración. Ahora, Extremadura parece seguir el mismo guion que Aragón, donde el PP de Jorge Azcón adelantó elecciones para escapar del apoyo necesario de Vox, pero acabó requiriendo su respaldo tras un desastroso resultado electoral para el PSOE (de 23 a 18 escaños). Las encuestas nacionales respaldan el crecimiento de Vox hasta el 18%, ampliando así la distancia entre la derecha e izquierda en 13 puntos.

Por otro lado, figuras como José María Aznar advierten que Vox aspira a “sustituir al PP”, mientras que Isabel Díaz Ayuso critica la falta de firmeza por parte de Feijóo. A pesar del crecimiento del bloque conservador, las divisiones amenazan las posibles investiduras: sin Vox, Guardiola no logra sumar mayorías suficientes.

Las consecuencias podrían ser graves si no se llega a un acuerdo. Extremadura podría enfrentar investiduras fallidas nuevamente, lo que obligaría a repetir elecciones o formar gobiernos minoritarios. Mientras tanto, el PSOE, debilitado tras las últimas elecciones autonómicas, observa con satisfacción esta fractura. Desde Ferraz han activado alarmas en Moncloa; están utilizando este ruido para confrontar y desgastar a la derecha. Vox sigue ganando terreno electoral (con un respaldo del 86% entre sus votantes), consolidándose como una alternativa dura.

En un giro curioso, Abascal celebró su órdago en Mérida con una broma: sugirió a Guardiola que “pactara con Sánchez” dada su “sintonía telefónica”. Un dato interesante es que Vox atrae al 13% de los habituales abstencionistas, lo cual resulta clave en zonas rurales donde el PSOE está perdiendo terreno. Además, durante su campaña en Aragón, Abascal relacionó un motín en un centro para menores con su postura antimigratoria; incidente que dejó ocho policías heridos.