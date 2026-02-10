  • ESP
Soto Ivars da en el clavo sobre los vaivenes del PP y su complejo con VOX: «No lo dicen en público, pero lo piensan»

El autor de Esto no existe desvela que hay una gran diferencia entre lo que dicen y piensan muchos de los miembros del Partido Popular

El escritor Juan Soto Ivars ha reflexionado sobre los complejos del Partido Popular y sus cambios de postura respecto a diversos temas, como la inmigración, producto de la pérdida de auge y el temor que despiertan las encuestas en Génova 13.

«El Partido Popular, cuando habla como partido, dice una cosa. Una cosa que va variando en función de la histeria de las encuestas».

El autor de Esto no existe desvela que hay una gran diferencia entre lo que dicen y lo que piensan muchos de los miembros del PP. En este sentido, señala que, en muchos casos, los militantes populares no se diferencian de las posturas que predica VOX.

«Cuando tú hablas con una persona del PP sin cámaras, te dice muchas cosas que te puede decir uno de VOX. No las dirán en público, pero las piensan. Esa especie de pose, de “me modero”, de distancia consigo mismo, yo creo que la gente la percibe».

Soto Ivars estima que este complejo les está pasando factura a los populares, en especial ante la subida sostenida de los de Santiago Abascal.

«La gente lo percibe porque los otros van de verdad», remató Iker Jiménez.

