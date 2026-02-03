Sopapo de Juan Soto Ivars a la última tontuna de Irene Montero con los inmigrantes: “¿Pero esta señora…?”

No dan para más.

Irene Montero, eurodiputada, secretaria de política de Podemos y exministra de Igualdad, volvió a protagonizar uno de los momentos más surrealistas durante el pasado fin de semana en su defensa de la «teoría del reemplazo» durante un mitin en Zaragoza.

La pareja de Pablo Iglesias pidió a las personas «migrantes y racializadas» que «no nos dejen solos con tanto facha» y apostó por aplicar una «teoría del reemplazo» con la que “podamos barrer de fachas y racistas este país con gente migrante y trabajadora».

Montero insistió en que «claro que quiero que haya reemplazo de fachas y racistas y que lo podamos hacer con la gente trabajadora de este país, tenga el color de la piel que tenga, sea china, negra o marrona«.

Unas declaraciones a las que reaccionó el escritor Juan Soto Ivars en ‘Horizonte’ (Cuatro) en la noche del lunes 2 de febrero de 2026.

El escritor no pudo esconder una carcajada al escuchar los disparares de la de Podemos y recordó que el término “marrona” está copiado de Estados Unidos.

Mencionó también el episodio pueril de Ione Belarra con un frasco y sus “lágrimas de facha”.

“Me fascina la retórica infantil y boba de Belarra que parece que se acaba de escapar de una guardería con las lágrimas de facha, en serio ¿esto es el nivel?”.

Sobre Montero, se preguntó si la exministra se cree que si regularizaran y nacionalizaran a inmigrantes para darles el derecho al voto la iban a votar a ella,

“¿Pero esta señora no ha hablado con un inmigrante en su vida? Que mire por ejemplo quién está cometiendo más agresiones homófobas en España, que hable con los que Antonio Maestre llamaba ‘la gusanera venezolana’ inmigrantes y fachas, es una visión que es la del ‘buen salvaje’ que es como el progresismo post moderno ve a la gente de otra raza o de otro origen, como gente que no tiene personalidad, que van a ir a darle las gracias a la señora izquierda por decir ‘racializados’ y gilipolleces así… ¡no!”.