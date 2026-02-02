¡Elon Musk acusa a Irene Montero de «abogar por el genocidio!»

Elon Musk ha encendido las redes sociales con un ataque directo hacia Irene Montero. Maravilla.

El magnate se dirige a la podemita trasnochada para señalar que trata de promover el genocidio en España.

Todo comenzó con un vídeo en el que la exministra de Igualdad celebra la regularización masiva de inmigrantes irregulares como una estrategia para erradicar del panorama político a los «fachas y racistas». Fiel a su estilo polémico, el magnate de Tesla tuiteó: «She is advocating genocide. Utterly contemptible», que se traduce como «Está abogando por el genocidio. Absolutamente despreciable».

La controversia ha cruzado fronteras en cuestión de horas. Montero, ahora eurodiputada de Podemos, defendió recientemente la nacionalización masiva no solo como una cuestión de justicia social, sino también como una herramienta electoral. En su discurso, instó a las comunidades migrantes a no abandonar a la izquierda ante el creciente auge de la derecha. Para ella, otorgar papeles a miles puede cambiar las mayorías en el Parlamento y contrarrestar así a la oposición conservadora. Este enfoque ha sido interpretado por Musk y otros críticos como una aceptación de la teoría del reemplazo, que sostiene que las políticas migratorias buscan alterar irreversiblemente la demografía y la identidad nacional.

Abordamos la situación política del momento partiendo de este tema en ‘La Retaguardia’ de este lunes 2 de febrero de 2026, de la mano de los mejores analistas. En este caso, Sergi Fidalgo, director de ElCatalán.es, y Pedro Pizarra, joven patriota.

Pablo Iglesias, fundador de Podemos, salió en defensa de su compañera. Elevó el tono al afirmar que recibir críticas de un multimillonario como Musk demuestra que están tocando las fibras sensibles del poder global. Iglesias reforzó su mensaje: es necesario sustituir a los «fascistas» por «gente decente» mediante la migración. Así, el bloque morado considera estas políticas como su salvación electoral a largo plazo.

Antecedentes de un choque ideológico

Este enfrentamiento no es algo aislado. Irene Montero ha estado promoviendo desde hace meses la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno, celebrándola como una victoria frente a la «deuda pendiente» con los inmigrantes. En sus intervenciones, ha vinculado esta medida con críticas hacia la corrupción en la oposición y al deseo de que el voto migrante incline la balanza electoral. Críticos como Musk perciben esto como un intento de ingeniería social: un multiculturalismo activo que podría poner en riesgo tanto la soberanía como la estabilidad.

Esta perspectiva contrasta con la visión de Musk, quien se opone a las fronteras abiertas y rechaza lo que él denomina agenda «woke». Su tuit ha amplificado el debate en plataformas globales, donde algoritmos y magnates ahora evalúan la política española. La polarización se traslada así del Congreso a X, redefiniendo conceptos esenciales como identidad y democracia en tan solo 280 caracteres.