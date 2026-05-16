Conmoción en la Vega Baja

Tragedia en un cuartel de Alicante: tres muertos en un presunto crimen familiar que sacude Dolores

Un guardia civil habría acabado con la vida de su mujer y su hijo antes de suicidarse; el caso se investiga como posible violencia de género

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Cuartel de Dolores (Alicante) PD.
Archivado en: Alicante | Sucesos

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El hallazgo de tres cadáveres en el interior del cuartel de la Guardia Civil de Dolores (Alicante) ha sumido a la localidad en una profunda consternación. Las víctimas son un agente de 55 años, su esposa, de 51, y el hijo de ambos, de 20, quienes residían en una vivienda dentro de las instalaciones oficiales.

Fue otro miembro del cuerpo quien descubrió la escena a media mañana del sábado. Los tres presentaban heridas de arma de fuego, lo que activó de inmediato un amplio dispositivo de investigación. Según las primeras hipótesis que manejan fuentes cercanas al caso, el agente habría disparado contra su mujer y su hijo antes de quitarse la vida.

Los cuerpos fueron localizados en distintas estancias de la vivienda: la mujer en una habitación, el joven en otra y el guardia civil en una zona de paso, junto a un arma y con un disparo en la cabeza. No constaban denuncias previas por violencia de género contra el presunto autor.

La Delegación del Gobierno ha asumido el seguimiento del caso bajo el protocolo de violencia machista, mientras se ultiman las diligencias y la inspección ocular dentro del inmueble. Por ahora, el hermetismo es total en torno a los detalles de la investigación.

El impacto ha sido especialmente duro en Dolores, un municipio de unos 8.000 habitantes donde la familia era ampliamente conocida. El agente llevaba destinado en el puesto desde mediados de los años 90, y allí había desarrollado su vida junto a su esposa e hijo.

El Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial y ha suspendido todos los actos previstos. Además, se ha convocado un minuto de silencio tras un pleno extraordinario. El alcalde, Joaquín Hernández, ha reconocido el desconcierto generalizado entre los vecinos: “El pueblo está en shock, nadie entiende lo ocurrido”.

Mientras tanto, las autoridades continúan trabajando para esclarecer las circunstancias exactas de este suceso que ha sacudido a toda la comarca.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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