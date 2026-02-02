Del «es una gilipollez que sea por interés electoral» al «hay que cambiar la ley para que voten»! La regularización masiva destapa el verdadero objetivo de Podemos

No hay por dónde cogerlos.

Los de Podemos son expertos en cabalgar contradicciones.

Y con el tema de la regularización masiva de inmigrantes han vuelto a demostrar que tienen argumentos para una cosa y para la contraria.

Por supuesto, sin ponerse mínimamente colorados.

El 29 de enero de 2026, en el programa ‘En Boca de Todos‘ (Cuatro), Nacho Abad cuestionó a Pablo Fernández, secretario de Organización de la formación morada si detrás de los papeles de residencia para medio millón de inmigrantes había algún tipo de interés electoral.

El de Podemos, como el bicho del pantano, saltó a negar tal posibilidad:

Eso es una gilipollez como la copa de un pino. Es una estupidez, es una imbecilidad como la copa de un pino. Nosotros queremos regularizar a la gente porque ninguna persona es ilegal.

Sin embargo, la líder podemita y exministra de Igualdad, Irene Montero, en un mitin con sus acólitos, dejó claro que lo que se busca es que estas personas no solo vean regularizada su situación, sino que además puedan llenar de votos las urnas: