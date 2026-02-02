  • ESP
    España América
Política Partidos Políticos

PABLO FERNÁNDEZ NIEGA LO QUE HORAS DESPUÉS DEJÓ AL DESCUBIERTO IRENE MONTERO

Del «es una gilipollez que sea por interés electoral» al «hay que cambiar la ley para que voten»! La regularización masiva destapa el verdadero objetivo de Podemos

"Hemos conseguido papeles, regularización ya. Y ahora vamos a por la nacionalidad o a cambiar la ley para que puedan votar, por supuesto"

Archivado en: Partidos Políticos | Política

Más información

Pedro Sánchez (PSOE).

La trampa electoral del trilero Sánchez: papeles en cinco meses para medio millón los inmigrantes ilegales

No hay por dónde cogerlos.

Los de Podemos son expertos en cabalgar contradicciones.

Y con el tema de la regularización masiva de inmigrantes han vuelto a demostrar que tienen argumentos para una cosa y para la contraria.

Por supuesto, sin ponerse mínimamente colorados.

El 29 de enero de 2026, en el programa ‘En Boca de Todos‘ (Cuatro), Nacho Abad cuestionó a Pablo Fernández, secretario de Organización de la formación morada si detrás de los papeles de residencia para medio millón de inmigrantes había algún tipo de interés electoral.

El de Podemos, como el bicho del pantano, saltó a negar tal posibilidad:

Eso es una gilipollez como la copa de un pino. Es una estupidez, es una imbecilidad como la copa de un pino. Nosotros queremos regularizar a la gente porque ninguna persona es ilegal.

Sin embargo, la líder podemita y exministra de Igualdad, Irene Montero, en un mitin con sus acólitos, dejó claro que lo que se busca es que estas personas no solo vean regularizada su situación, sino que además puedan llenar de votos las urnas:

Quiero pedirles a las personas migrantes y racializadas que, por favor, no nos dejen solas con tanto facha. Y claro que sí queremos que voten, claro que sí. Hemos conseguido papeles, regularización ya. Y ahora vamos a por la nacionalidad o a cambiar la ley para que puedan votar, por supuesto. Ojalá, teoría del reemplazo, ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante, con gente trabajadora. Claro que yo quiero que haya reemplazo, reemplazo de fachas, reemplazo de racistas, reemplazo de vividores. Y que lo podamos hacer con la gente trabajadora de este país. Tenga el color de la piel que tenga, sea china, negra, marrona, con todas compañeras las gentes trabajadoras de este país.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

E-READERS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Auriculares E-Readers Prismáticos y telescopios Televisores
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]