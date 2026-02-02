Johnny Schuler lleva el alma del pisco a Madrid Fusión 2026

Johnny Schuler fue uno de los grandes protagonistas de la delegación peruana en Madrid Fusión 2026, donde se presentó como la voz más reconocible del pisco y uno de los rostros emblemáticos de la Marca Perú.

En el espacio peruano del congreso, ambientado como una taberna limeña, condujo demostraciones de Pisco Sour y otras preparaciones clásicas, explicando al público profesional y aficionado los matices de las distintas variedades de pisco, su ‘terroir’ y la importancia del destilado como símbolo de identidad cultural. Su presencia contribuyó a reforzar el mensaje central de Perú en la feria: un país que no solo cocina, sino que cuenta su historia a través de sus productos estrella, entre ellos un pisco cada vez más reconocido en la alta coctelería internacional.

Schuler es uno de los mayores especialistas en pisco del mundo. Conocido internacionalmente como Embajador del Pisco y de la Marca Perú, su carrera combina facetas de productor, catador, comunicador y promotor incansable de este destilado, habiendo participado en campañas institucionales, catas magistrales y proyectos de posicionamiento del pisco en mercados clave de Europa y América. A lo largo de los años ha sido jurado en concursos, autor de publicaciones divulgativas y rostro habitual en eventos gastronómicos de alto nivel, donde explica con rigor técnico pero lenguaje accesible por qué el pisco forma parte del patrimonio cultural peruano.

En Madrid Fusión, esa experiencia se tradujo en sesiones muy didácticas, en las que Schuler desgranó las claves de la elaboración del pisco —desde la selección de uvas hasta la destilación— y mostró cómo integrarlo en propuestas contemporáneas sin perder su esencia. Para muchos asistentes, sus demostraciones de Pisco Sour funcionaron como puerta de entrada a un universo más amplio de coctelería peruana, conectando el destilado con la narrativa de un país que ha convertido la gastronomía en carta de presentación ante el mundo. Así, su participación en Madrid Fusión 2026 reforzó tanto su figura como maestro del pisco como el liderazgo de Perú como destino culinario de referencia en el escenario internacional.