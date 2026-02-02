«Doromari», el ‘chifa’ que enamora a Madrid: el sueño peruano de Edwin Castro Saona

Chifa Doromari se ha consolidado en Madrid como uno de los referentes de la gastronomía chifa, esa sabrosa fusión de cocina peruana y china que gana cada vez más adeptos en España.
Con cinco locales en distintos barrios madrileños, Barcelona y otro en Barcelona, la marca ha crecido hasta convertirse en una pequeña cadena que atrae tanto a la comunidad latina como a un público local curioso por sabores intensos, raciones generosas y una propuesta muy orientada a compartir en familia o entre amigos.
El alma del proyecto es su propietario, el chef peruano Edwin Castro Saona, nacido en Virú (Trujillo), que emigró a España en 2008 con el objetivo de dar a conocer la cocina chifa en Europa. El nombre Doromari es un homenaje a sus padres, Doroteo Castro y María Saona, y resume el carácter familiar del restaurante, donde cada plato sigue recetas personales trabajadas durante años en cocinas de Lima y luego en Madrid.
Bajo su liderazgo, Chifa Doromari ha obtenido reconocimientos como el Premio Europeo de Tecnología e Innovación y el título de Chef Revelación en España, además de invitaciones a eventos gastronómicos en Europa y América.
Desde Madrid, Castro Saona se ha propuesto ir más allá del servicio diario en sala y utilizar Doromari como plataforma para proyectar la gastronomía peruana al mundo.