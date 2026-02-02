Madrid Fusión 2026

«Doromari», el ‘chifa’ que enamora a Madrid: el sueño peruano de Edwin Castro Saona

La gastronomía peruana está en boga, y una de sus propuestas: el 'chifa' (fusión chino-peruana)

Chifa Doromari se ha consolidado en Madrid como uno de los referentes de la gastronomía chifa, esa sabrosa fusión de cocina peruana y china que gana cada vez más adeptos en España.

Con cinco locales en distintos barrios madrileños, Barcelona y otro en Barcelona, la marca ha crecido hasta convertirse en una pequeña cadena que atrae tanto a la comunidad latina como a un público local curioso por sabores intensos, raciones generosas y una propuesta muy orientada a compartir en familia o entre amigos.

El alma del proyecto es su propietario, el chef peruano Edwin Castro Saona, nacido en Virú (Trujillo), que emigró a España en 2008 con el objetivo de dar a conocer la cocina chifa en Europa. El nombre Doromari es un homenaje a sus padres, Doroteo Castro y María Saona, y resume el carácter familiar del restaurante, donde cada plato sigue recetas personales trabajadas durante años en cocinas de Lima y luego en Madrid.

Bajo su liderazgo, Chifa Doromari ha obtenido reconocimientos como el Premio Europeo de Tecnología e Innovación y el título de Chef Revelación en España, además de invitaciones a eventos gastronómicos en Europa y América.​

Desde Madrid, Castro Saona se ha propuesto ir más allá del servicio diario en sala y utilizar Doromari como plataforma para proyectar la gastronomía peruana al mundo.

Edwin Castro Saona. Foto: Paul Monzón

