Rufián y Sánchez, ¿van a formar un partido político?

El eterno escudero de Pedro Sánchez, Gabriel Rufián, ha vuelto a agitar el fantasma de un «frente amplio» o «frente de izquierdas» que podría acabar convirtiéndose en un verdadero Frente Popular con el propio presidente del Gobierno al frente.

Distintos expertos y comunicadores ya alertan que se trataría de un intento desesperado por salvar los muebles ante el hundimiento electoral del sanchismo y sus socios.

Rufián, el portavoz de ERC que ha pasado de criticar duramente al PSOE por su «izquierda de mentira» a convertirse en el más fiel palmero de La Moncloa, no para de insistir en los últimos meses: «A la izquierda del PSOE no hay nada», repite como un mantra. El diputado catalán ha llamado a Podemos, Sumar, Bildu, BNG y demás restos de la izquierda radical a unirse en una coalición «plurinacional» que evite que «nos maten por separado» ante el avance —según él— del «fascismo».

Pero lo que realmente inquieta en los círculos patrióticos es el salto cualitativo: ¿y si este «frente» no se queda en una simple coalición electoral sino que deriva en un nuevo partido o plataforma unificada bajo el liderazgo efectivo de Pedro Sánchez?

El presidente, cada vez más acorralado por casos de corrupción en su entorno -Begoña Gómez, Santos Cerdán y otros nombres que suenan a futuro-, vería en esta maniobra la forma perfecta de diluir su responsabilidad y reciclarse como líder de una izquierda «amplia» que absorbería a los moribundos partidos a su izquierda.

Lo que Rufián propone no es otra cosa que un Frente Popular moderno: independentistas vascos y catalanes, comunistas reciclados y un PSOE en decadencia, todo bajo el paraguas de Moncloa para perpetuarse en el poder y seguir repartiendo privilegios a cambio de votos.

Sus constantes llamadas a la confluencia y su defensa a ultranza del Gobierno —incluso cuando critica aspectos puntuales— hacen sospechar que el guion ya está escrito: Sánchez como figura visible, Rufián como ariete mediático y el resto de la izquierda radical como carne de cañón electoral.

Los españoles, como siempre, pagaremos la factura.