Abascal habla claro sobre el acuerdo de Mercosur: «¡El PP es culpable y los agricultores lo saben!»

Ya saben que VOX lo tiene claro en Europa: PP y PSOE han traicionado al campo español.
Su declaración ha venido siendo la misma y llega con fuerza justo antes de la firma del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, que permitirá la entrada de carnes y productos sudamericanos que no cumplen con los estándares europeos.
Agricultores y ganaderos temen por su futuro ante esta competencia desleal, mientras Santiago Abascal capitaliza las protestas en regiones clave como Aragón y Castilla y León, e insiste una y otra vez en este tajante discurso.
Lo hizo de hecho una vez más en entrevista con Alfonso Rojo en Zaragoza, en esta última semana de campaña aragonesa:
«He escuchado a los aragoneses y sé lo que les preocupa, lo que al resto de los españoles… Una de las demandas que más he escuchado estos días es la de los agricultores, por la circunstancia que tiene que ver con la firma del tratado de Mercosur, en la que el PP es culpable, y los agricultores lo saben. Y luego nos cuentan no se qué de la letra pequeña, que acaba siendo una estafa para a gente. Aquí ya teníamos un pacto verde que lo ha arruinado todo y Mercosur es la puntilla para el campo. Y la gente tiene claro que solo VOX está defendiendo el campo en Bruselas».