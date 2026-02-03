Abascal habla claro sobre el acuerdo de Mercosur: «¡El PP es culpable y los agricultores lo saben!»

Ya saben que VOX lo tiene claro en Europa: PP y PSOE han traicionado al campo español.

Su declaración ha venido siendo la misma y llega con fuerza justo antes de la firma del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, que permitirá la entrada de carnes y productos sudamericanos que no cumplen con los estándares europeos.

Agricultores y ganaderos temen por su futuro ante esta competencia desleal, mientras Santiago Abascal capitaliza las protestas en regiones clave como Aragón y Castilla y León, e insiste una y otra vez en este tajante discurso.

Lo hizo de hecho una vez más en entrevista con Alfonso Rojo en Zaragoza, en esta última semana de campaña aragonesa: