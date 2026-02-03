La Policía ha pillado a Zapatero con el carrito de los helados… ¡pero lleno de dinero!

No aparece por ningún lado.

El marido de Begoña sacaba a pasear a su gurú, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, en cada elección y en cada congreso del PSOE.

Sin embargo, por razones «desconocidas», Pedro Sánchez ha «borrado» a la Zeja del mapa político.

Quizá sea por todo lo que está saliendo de sus chanchullos con el rescate de Plus Ultra. Quizá. No queremos ser malpensados.

Lo cierto es que el futuro del amigo de Nicolás Maduro pinta muy mal.

Ayer, El Debate destapó que la UDEF descubrió facturas de Zapatero por 555.700 euros a Julio Martínez, uno de los detenidos del caso Plus Ultra. La Policía Nacional sospecha que estos recibos son por «trabajos fake» y que, en verdad, habrían sido el pago por su labor en el polémico rescate de la aerolínea durante la pandemia.

Los pagos se realizaron a través de Análisis Relevante SL, una sociedad controlada por Martínez que actuó como intermediaria. Zapatero facturó como autónomo, utilizando su DNI. Sin embargo, los conceptos son vagos: «servicios de consultoría», sin desgloses ni informes que respalden su contenido.

Pero Zapatero no ha sido el único «fumigado» por parte de Sánchez. Begoña Gómez también está en «paradero desconocido» desde hace cuatro meses. La esposa del presidente acumula ya cuatro meses de mutismo total, pese a que también era una fija en los actos proselitistas del líder del PSOE.

Casualmente, este acto de magia sucede cuando avanzan las investigaciones judiciales que les salpican de lleno.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el «24×7» de este martes, 3 de febrero, junto al diputado en el Congreso por Vox, Ignacio Hoces.