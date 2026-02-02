Sánchez hunde a Alegría en Aragón y hasta El País avisa del batacazo que se va a llevar el PSOE

De batacazo en batacazo.

El marido de Begoña ha destruido todo el capital político de los socialistas en los territorios. Con su afán de permanecer en el poder al precio que sea, Pedro Sánchez ha acabado con la influencia del PSOE en las distintas comunidades.

Solo hay que ver el mapa para apreciarlo.

Y tras Extremadura, viene el descalabro de Pilar Alegría en Aragón.

La castaña que se avecina, según todas las encuestas, será histórica. Incluso El País adelanta que la sanchista «se arriesga al peor resultado del PSOE en Aragón». De acuerdo con el barómetro del diario de izquierdas, el PP obtendría entre 28 y 30 escaños, más que la suma de toda la izquierda, y VOX entre 11 y 13, asegurando la mayoría.

El PSOE se despeñaría y obtendría entre 17 y 18 escaños, pudiendo lograr su peor resultado histórico.

El líder de los socialistas ha accedido a cualquier chantaje de los independentistas porque sabe que es la única forma que tiene de mantenerse en Moncloa. Así, ha entregado el cupo catalán a ERC, el blanqueamiento de ETA y la mal llamada memoria histórica a Bildu, o competencias migratorias para recuperar el apoyo de Junts.

El cinismo e hipocresía de Pedro Sánchez son el peor enemigo del PSOE, y la herencia que dejará puede ser el fin de los socialistas.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este lunes, 2 de febrero.