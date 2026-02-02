¡Últimas encuestas!: Azcón ganará en Aragón, pero el auge de VOX le obligará a pactar un gobierno con Nolasco

El titular del diario ‘El País’, tan sanchista y sectario, va acompañado de una encuesta y los dice casi todo: «La exministra Pilar Alegría se arriesga al peor resultado del PSOE en Aragón«.

Coincide con lo que predicen todos los sondeos que salen este lunes 2 de febrero de 2026, cuando se inicia la última semana de campaña, pero es significativo.

Dicen, doloridos los del Grupo PRISA que, en apenas una semana, el porcentaje de votantes socialistas indecisos ha bajado casi cuatro puntos y apuntillan: «pero no en su favor«.

El arranque de la nota de ‘El País’ es para que Sánchez y sus compinches se lo hagan mirar:

Apenas a una semana de las elecciones autonómicas en Aragón, la segunda oleada del sondeo de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER muestra que la campaña electoral ha beneficiado más a unos que a otros .

La recta final

En la recta final de la campaña electoral para las elecciones autonómicas del 8 de febrero de 2026 en Aragón, los sondeos revelan un panorama claro: Jorge Azcón y su PP se alzan con entre el 37 y el 40% de los votos, lo que les otorgaría entre 28 y 30 escaños en las Cortes.

Sin embargo, esta victoria no será suficiente para gobernar sin aliados. VOX, bajo el liderazgo de Santiago Abascal, casi duplica su representación hasta alcanzar entre 12 y 14 escaños y un apoyo del 16-17% del electorado, convirtiéndose en un socio esencial para lograr la mayoría absoluta de 67 actas. La izquierda, por su parte, se muestra fragmentada y en caída libre, lejos de plantear una alternativa sólida.

Este escenario recuerda al que se vivió en Extremadura, donde el bloque conservador se acercó al 60% del voto mientras el progresista se desmoronaba.

La candidata del PSOE, Pilar Alegría, enfrenta un desplome histórico: los sondeos internos la sitúan entre 17 y 19 escaños y un apoyo del 24%, cifras mínimas desde la recuperación autonómica.

Su campaña, marcada por un acento poco natural en actos rurales y derrotas en debates frente a Azcón, no logra despegar. Escándalos como su fotografía con Francisco Salazar, envuelto en acusaciones de acoso, junto al caso de Koldo y la financiación autonómica que perjudica a Aragón favoreciendo a ERC, la persiguen sin descanso.

El tropiezo viral de Sánchez en Teruel

La semana pasada, durante una visita a Teruel para respaldar a Alegría, el mitin tomó un giro inesperado. Una concejal del PP de Vallanca (Valencia) irrumpió con críticas, siendo expulsada a empujones por seguridad mientras decenas de militantes socialistas aplaudían al presidente como «focas en el circo», según testigos presenciales. El vídeo se hizo viral, añadiendo más ridículo a la debacle de la candidata. Fuentes del PSOE aragonés reconocen que los sondeos son devastadores: en Zaragoza, VOX acecha al PSOE y un sorpasso parece posible.

Por su parte, Abascal multiplica sus actos en zonas rurales, criticando las políticas agrarias de la UE y el cupo catalán. Su estrategia ha dado frutos: VOX recorta distancias con el PSOE a nivel nacional, quedándose a unos cinco puntos de convertirse en segunda fuerza. En Aragón, este impulso frena el crecimiento del PP y condiciona el futuro gobierno de Azcón, quien ya está inmerso en duras negociaciones por unos presupuestos bloqueados.

Los sondeos coinciden en cifras clave. A continuación, una tabla comparativa con promedios recientes:

Partido % Voto Escaños estimados PP 37-39 28-30 PSOE 24-25 17-19 Vox 16-17 12-14 CHA 6-7 3-4 IU-Sumar 4 1-2 Aragón Existe 3 2

La fragmentación de la izquierda agrava su hundimiento: aunque CHA sube hasta los 3-4 escaños, IU permanece estancada y Aragón Existe pierde fuerza. Azcón cuenta con una buena imagen (5,3 sobre 10), frente al escaso 3,7 que recibe Alegría. Un significativo 78% de los aragoneses considera segura su reelección.

VOX encuentra oportunidades en el desgaste del sanchismo. En los entornos rurales, logra captar votantes descontentos del PSOE debido a la corrupción y al modelo territorial actual. Alegría, leal a Sánchez, paga las consecuencias: las federaciones aragonesas ya están planeando qué hacer después del 8F, conscientes del desastre inminente.

Para finalizar con algunas curiosidades: Lambán dejó al PSOE con solo 23 escaños en las elecciones de 2023; Alegría podría caer por debajo de los 18 escaños, un resultado peor que Gallardo en Extremadura, quien fue imputado por enchufes. VOX suma fuerzas en Teruel, donde Sánchez fue abucheado durante su visita; Abascal ha realizado hasta ahora unos 50 actos este mes. En las elecciones pasadas, el PP necesitó ocho rondas para investir a Azcón; esta vez, con VOX más fortalecido, las tensiones prometen ser aún mayores.