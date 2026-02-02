  • ESP
ESTE 8-F ES OTRO TERMÓMETRO PARA MEDIR EL SANCHISMO

¡La primera del año! Sánchez calienta motores para otro batacazo electoral en Aragón con la socialista Alegría

Según los sondeos, el PSOE se hunde hasta el 24-25%, perdiendo 4-5 puntos respecto a 2023 y quedándose en torno a 17-19 diputados

Pedro Sánchez y Pilar Alegría (PSOE)
Pedro Sánchez y Pilar Alegría (PSOE)
Pedro Sánchez.

Una mujer trolea el mitin de Pedro Sánchez en Teruel y decenas de militantes aplauden como focas al presidente

Atufa a derrota.

Este domingo 8 de febrero se celebran las elecciones autonómicas en Aragón y el panorama para el Partido Socialista está igual de negro que en Extremadura.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intentó insuflar algo de oxígeno a una campaña socialista que ya huele a derrota aplastante. A una semana de las elecciones autonómicas del 8-F, el líder del PSOE se ha dejado ver en mítines como el de Teruel, donde incluso ha recibido un abucheo en directo: «¡hijo de puta!».

Mientras el presidente del Gobierno apelaba al “orgullo socialista” y volvía a sacar a pasear al monstruo de la «ultraderecha», pero ya no cuela. Las encuestas no dejan lugar a dudas: el PSOE de Pilar Alegría, la fiel escudera sanchista, se encamina a un nuevo descalabro similar al sufrido en Extremadura el pasado diciembre. Allí, el PSOE tocó fondo con un resultado pírrico: apenas 18 escaños, diez menos que en 2023, y un batacazo del 14% que dejó al partido en ruinas en su tradicional bastión.

El PSOE se hunde en las encuestas

El pueblo extremeño decidió que ya era suficiente de mentiras, enchufes y escándalos. Ahora, la historia se repite en Aragón. Los últimos sondeos coinciden en lo esencial: victoria clara del PP de Jorge Azcón, que roza o supera el 38% y se acerca a los 30 escaños, pero sin mayoría absoluta. El PSOE se hunde hasta el 24-25%, perdiendo 4-5 puntos respecto a 2023 y quedándose en torno a 17-19 diputados, un retroceso brutal que dejaría a Alegría como la gran perdedora.

Mientras el bloque de centro derecha se encamina a sumar cómodamente la mayoría absoluta, con un Vox reforzado que condiciona la gobernabilidad, como ya ocurrió en la anterior legislatura.

Lo cierto es que los aragoneses no parecen dispuestos a tragarse más cuentos chinos. Tras años de políticas centralistas disfrazadas de progresismo, despilfarro, imposición ideológica y abandono del mundo rural, el hartazgo es mayúsculo.

El PP, con Azcón al frente, ha calado en la población. Si las urnas confirman lo que todos los sondeos anticipan, Aragón será el segundo mazazo consecutivo al sanchismo en apenas mes y medio. Y Sánchez seguirá culpando a la derecha, a los medios y al cambio climático antes que asumir su responsabilidad.

Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

