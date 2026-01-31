Sondeos internos del PSOE en Aragón pronostican un desplome para Pilar Alegría, peor que en Extremadura

A tan solo unos días de las elecciones autonómicas del 8 de febrero en Aragón, los sondeos confirman que la candidata sanchista Pilar Alegría se llevará un batacazo.

Las últimas encuestas, tanto públicas como privadas, muestran un cuadro similar: la derecha suma cerca del 60% del voto, algo inédito desde 2011, cuando el PP y el Partido Aragonés alcanzaron el 50%. Estudios como el realizado por Hamalgama para Vozpópuli o el promedio de DatosRTVE otorgan al PP entre 29 y 31 escaños (38-40%), al PSOE entre 17 y 19 (24-25%) y a Vox entre 11 y 14 (16-17%). El sondeo de GAD3 para Hoy Aragón sitúa al PP con un 37% (29 escaños), al PSOE con un 24,7% (18-20) y a Vox con un 15,1% (11-12). El propio CIS respalda esta tendencia: PP con un 35,3%, PSOE con un 26,7% y Vox con un 15,1%.

Hasta los barómetros internos del PSOE han puesto en alerta a Ferraz.

La exministra y portavoz del Gobierno, se dirige hacia un resultado desastroso: apenas 17 escaños, un número que no solo está por debajo de los 23 obtenidos en 2023, sino que igualaría el mínimo histórico registrado en 2011. Este escenario supera incluso la reciente debacle en Extremadura, donde el PSOE ya tocó fondo, y abre la puerta a un posible sorpasso de VOX en ciudades clave como Zaragoza y Teruel.

Los datos que maneja la formación socialista aragonesa son contundentes.

Indican una fuga masiva de votos hacia el PP de Jorge Azcón, que se acerca a los 30 escaños, y un ascenso imparable del partido de Santiago Abascal. El popular, en una entrevista con Periodista Digital ha dejado KO a la socialista.

En Zaragoza, donde reside el 80% del voto provincial, los sondeos internos colocan a VOX con un 24% frente al 21% del PSOE. Esta diferencia de tres puntos supera el margen de error y tiene una «altísima probabilidad» de resultar en un adelantamiento. En Teruel, los socialistas caerían a la cuarta posición, por detrás de los de Bambú y de Teruel Existe, en una región donde cada voto cuenta como oro.

Este panorama no se ha gestado de forma repentina.

Varios lastres tanto nacionales como locales están afectando a la campaña de Alegría.

El debate sobre la financiación autonómica, especialmente tras el acuerdo entre Pedro Sánchez y ERC sobre el cupo catalán, ha calado hondo en una comunidad como Aragón, que se siente agraviada frente a la gran beneficiada, Cataluña.

Este asunto ha sido explotado sin piedad por Azcón: acusa al PSOE de «traicionar la solidaridad» entre comunidades. Las imágenes de Sánchez junto a Junqueras han circulado rápidamente en redes sociales durante la precampaña. Esto ha provocado una fuga del voto socialista: un trasvase del 8% hacia el PP y un 3,1% hacia Vox.

Además, hay un preocupante 19,5% de indecisos entre los votantes socialistas que huele a desánimo.

A esto se suman errores en la campaña de Alegría, quien parece desconectada del electorado aragonés. Sus intentos por forzar acentos en mítines rurales o sus vídeos «desenfadados» han sido calificados como «payasadas», lo que ha aumentado la percepción de artificialidad.

Perdió claramente ante Azcón en el primer debate electoral, y su foto junto a Francisco Salazar, acusado de acoso, ha resucitado escándalos pasados como la supuesta «orgía en el parador de Teruel» o el «furgón de putas». Internamente, purgas dentro del partido han llevado a renuncias notables como las de Pilar Zamora o Leticia Soria, tensando las relaciones entre sanchistas y lambanistas.

La hipermovilización de Vox, impulsada por el antisanchismo reinante, contrasta notablemente con la «cero ilusión» que se percibe en los actos del PSOE. Mientras Azcón llena sus mítines hasta reventar, desde Ferraz envían a Sánchez para realizar tres comparecencias intensivas. La fragmentación de la izquierda —con formaciones como Chunta y Aragón Existe sumando entre 2-3 escaños cada una— no ofrece una alternativa sólida. El PP necesitará contar con Vox para alcanzar los ansiados 67 escaños necesarios para gobernar; ni Teruel Existe ni el PAR (que está al borde del 3%) serán suficiente.

En las provincias aragonesas, la situación se torna aún más dramática:

En Zaragoza: Vox está a las puertas del sorpasso; el PSOE caería hasta ser tercera fuerza.

En Teruel: Los socialistas quedarían cuartos, superados por Vox y regionalistas.

En Huesca: El PP dominaría con 8 escaños frente a los 6 del PSOE y los 3 de Vox (según GAD3).

Partido Escaños 2023 Proyección media (2026) Variación PP 28 29-31 +1 a +3 PSOE 23 17-19 -6 a -4 Vox 7 11-14 +4 a +7 Otros 9 7-10 -2 a +1

Aragón sigue siendo la única comunidad autónoma sin mayoría absoluta jamás alcanzada; repite su tradición pactista. Curiosamente: en 2011, el ascenso meteórico de Podemos hundió al PSOE hasta los 18 escaños; hoy parece haber ecos similares; además, según datos recientes casi dobla sus actuales siete representantes según estudios realizados por 40dB.; mientras que Sociométrica otorga al PP hasta 31 escaños. ¿Sobrevivirá el histórico PAR? Las urnas del próximo día ocho lo revelarán; mientras tanto Alvise Pérez acecha con su objetivo del 3%, lo que podría complicar aún más las cosas.