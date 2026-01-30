Azcón se mofa de la socialista Alegría por repetir con el cartel del cupo catalán en el debate a ocho

Durante el debate a ocho de RTVE celebrado este jueves día 29 de enero, con las elecciones aragonesas del 8 de febrero a la vista, Pilar Alegría (PSOE) volvió a mostrar su cartel casero en el que anunciaba que Aragón podría recibir 630 millones de euros con un nuevo modelo de financiación autonómica.
La reacción de Jorge Azcón (PP), presidente en funciones y máximo favorito a repetir éxito en las urnas, no se hizo esperar:
«No puede ser que haya traído el cartel otra vez», comentó entre risas, rememorando el cara a cara del lunes en Aragón TV, donde ya había ridiculizado dicho cartel como un «impreso en casa».
Este momento se volvió viral en las redes y puso de manifiesto la división provocada por el cupo catalán, un sistema que favorece a Cataluña y que ni siquiera ha sido aceptado por los socialistas asturianos. Es más, Jorge Azcón le contó a Alfonso Rojo cómo este acuerdo miserable de Sánchez con los independentistas coloca a Aragón como la autonomía más perjudicada de todas.
El enfrentamiento no fue casual. Días antes, durante ese duelo televisado, Azcón había acusado a Alegría de someterse ante los independentistas catalanes bajo órdenes de Pedro Sánchez: «Le ha mandado a Aragón para que diga que ‘sí’».
La socialista defendió su cartel argumentando que esos fondos permitirían construir 400 viviendas al año, 80 residencias o contar con 15.000 médicos de atención primaria, pero Azcón contraatacó señalando que dicho modelo dejaría a Aragón como la peor financiada del país, premiando únicamente a los catalanes y desatendiendo la despoblación aragonesa.
¡Y vuelta la birra al trigo…! https://t.co/LNY3dyBc6d
— Alfonso Rojo López (@AlfonsoRojoPD) January 30, 2026
En el debate a ocho, los demás candidatos –desde Alejandro Nolasco (Vox) hasta Jorge Pueyo (CHA)– se unieron contra la propuesta, evidenciando un consenso que deja aislada a la exministra.
El formato del debate duró 80 minutos y se dividió en bloques sobre economía, políticas sociales y pactos. En él participaron todos los grupos con representación parlamentaria: Azcón (PP), Alegría (PSOE), Nolasco (Vox), Pueyo (CHA), Tomás Guitarte (Coalición Existe), María Goicoetxea (Podemos-Alianza Verde), Marta Abengochea (IU-Movimiento Sumar) y Alberto Izquierdo (PAR).
Moderado por Xabier Fortes, el tema de la financiación autonómica acaparó la atención. Mientras tanto, Alegría sostenía una defensa solitaria calificada por El Mundo como «a ultranza», mientras los otros candidatos la consideraban injusta e insolidaria.
🔴 @_a_nolasco en el minuto de oro:
"Ni la mafia del PSOE ni la estafa del PP.
Hemos pasado de la España de trabajo, casa y coche a la de paro, zulo y carril bici". pic.twitter.com/E7lwrROpaz
— VOX Aragón (@aragonvox) January 29, 2026
Posibles pactos postelectorales en entredicho
Por su parte, Azcón, confiado en su capacidad negociadora, recordó acuerdos previos como el logrado con Vox y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Zaragoza en 2019 o su actual gobierno. No cierra la puerta a una alianza más clara con la derecha representada por Nolasco, quien le instó a seguir el ejemplo del PP valenciano para obtener su apoyo: «Hemos pactado cosas sensatas allí, ¿por qué no aquí?». A pesar de algunos intercambios ácidos –donde Nolasco criticó las elecciones anticipadas como un capricho para evitar pactos– ambos lograron mantener un tono cordial y dejaron abiertas las posibilidades futuras.
En cuanto a la sanidad y vivienda, las tensiones fueron similares. Alegría, haciendo hincapié en las listas de espera –con tiempos de espera de hasta tres semanas para ver al médico general y 115 días para operaciones– acusó a Azcón de imitar las privatizaciones impulsadas por Ayuso. Este último defendió su gestión afirmando que durante dos años se han movilizado 70.000 millones en inversiones, frente a solo **10.000 millones durante los gobiernos socialistas.
|Candidato
|Posición sobre financiación
|Apoyo a pactos con PP
|Azcón (PP)
|Rechazo total: perjudica Aragón
|Abierto a Vox
|Alegría (PSOE)
|Defensa: +630M euros
|Imposible con PP
|Nolasco (Vox)
|Rechazo total
|Sí, como en Valencia
|Pueyo (CHA)
|Rechazo: ignora despoblación
|No explícito
|Izquierdo (PAR)
|Apoyo a lista más votada
|Condicional
Este tira y afloja sobre los fondos estatales podría influir en la configuración del Gobierno tras el 8F. Con una población tan baja como la aragonesa, hay un temor palpable de quedar rezagados dentro de un modelo rechazado incluso por socialistas asturianos.
Como curiosidad final, este debate fue el último gran formato desde 2015 y comenzó con retraso debido al minuto de plata otorgado a cada participante. Al cierre, Azcón sorprendió con una jota aragonesa; mientras tanto, Alegría, apelaba al optimismo. Aunque desde Vox decidieron no hacer valoraciones oficiales, sí dejó claro que Nolasco exigió un trasvase cero del Ebro.
Y ese famoso cartel de Alegría, ¿impreso en casa? Ya ha trascendido como un meme eterno durante esta campaña.