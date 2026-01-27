Debate en Aragón: El popular Azcón se merienda a la socialista Alegría con la financiación a la carta para Cataluña como ‘cuchara’

Se la ha merendado.

Entera.

Y la socialista no ha podido hacer otra cosa, mientras la devoraba el popular, que titubear.

Jorge Azcón y Pilar Alegría protagonizaron anoche un intenso debate en Aragón TV, el primero en más de una década. En esta ocasión, el presidente autonómico del PP llevó a su rival socialista al límite, lanzando críticas sobre la financiación autonómica y supuestas irregularidades familiares.

El enfrentamiento, que también se transmitió por Aragón Radio y fue replicado por RTVE, abordó temas cruciales como la economía, la sanidad y el papel de Aragón en el conjunto del país. Azcón presumió de su gestión y no dudó en atacar al nuevo sistema de financiación que ha propuesto el Gobierno de Pedro Sánchez, acordado con ERC.

«Esto se ha creado para satisfacer a los independentistas. Es absolutamente injusto e insolidario», afirmó el popular, recordando que otros presidentes socialistas como Emiliano García Page o Adrián Barbón también lo critican.

Por su parte, Alegría defendió los 630 millones adicionales para Aragón y descalificó a su oponente llamándolo «señor no» y «hooligan del odio», aunque evitó profundizar en la ordinalidad, esencial para Cataluña.

La exministra de Educación, quien dejó su puesto en el Gobierno hace un mes, se sintió acorralada cuando Azcón le reprochó su aparente servilismo: «Sánchez te ha enviado a Aragón para que digas sí y te humilles ante los independentistas catalanes».

También ironizó sobre Javier Lambán, exlíder socialista aragonés: «Si el señor Lambán pudiera ver esto…».

Alegría respondió exigiendo respeto hacia su memoria y acusando al PP de sectarismo por oponerse a la condonación de deuda.

#EleccionesAragónRTVE 🔸 El #CaraACaraATV en RTVE 🔸 Jorge Azcón (PP) a Pilar Alegría: "Sánchez le ha mandado a Aragón para que diga que 'sí', para que se siga humillando ante los independentistas catalanes" ▶️ https://t.co/sRkIt8u0kP pic.twitter.com/Cm0dRozJRf — RTVE Noticias (@rtvenoticias) January 26, 2026

La polémica sobre las adjudicaciones al cuñado de Alegría

El debate se tornó más turbio con menciones al caso Salazar y especialmente con las revelaciones acerca de la empresa familiar de Alegría. ‘El Debate’ destapó que Base Sistemas y Suministros SA, dirigida por Abel Batalla, quien es marido de la hermana de la candidata, ha recibido 1,2 millones en contratos y ayudas públicas mientras ella ocupaba el cargo ministerial. El contrato más significativo, por 458.590 euros, fue otorgado por la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN), bajo la supervisión del Ministerio de Transición Ecológica, el 17 de julio de 2025.

Desde un principio, este proceso ya olía mal. Se aplicaron filtros subjetivos en la fase técnica: un umbral mínimo establecido en 15 sobre 30 puntos, evaluado por un único técnico, Luis Ángel López Jiménez. La empresa de Batalla obtuvo una puntuación de 24,22 y dejó fuera a cuatro competidores sin abrir sus sobres económicos. Criterios como «metodología de trabajo» o «experiencia en SCADA» permitieron valoraciones subjetivas que facilitaron su éxito.

Estos datos, acumulados desde que Alegría ingresó al Gobierno, alimentan las sospechas sobre un posible favoritismo. La empresa tiene sede en Zaragoza y se especializa en sistemas eléctricos y electrónicos; su crecimiento coincide con el ascenso familiar.

Aragón entre un posible desplome socialista y un liderazgo popular

En cuanto a sanidad, Alegría denunció recortes y privatizaciones; sin embargo, Azcón contraatacó: «Deberías admitir que dejaron la sanidad en una situación crítica. Hemos invertido 2,5 millones en médicos de familia». El popular prometió pleno empleo para los jóvenes y un aumento poblacional, mientras que la socialista reconoció el «buen momento económico» que vive Aragón pero responsabilizó al modelo conservador.

Las encuestas favorecen al PP: con un apoyo del 39,9% y entre 30-31 escaños en un parlamento compuesto por 67 (la mayoría se sitúa en 34). Azcón podría estar cerca de lograr autosuficiencia política, respaldado por figuras como Ayuso y Feijóo, aprendiendo lecciones valiosas del caso extremeño para frenar a Vox. El PSOE teme un previsible desplome electoral bajo el liderazgo de Alegría, pese a su anterior duelo en Zaragoza en 2019.

Datos curiosos del caso: Batalla firmó el contrato con CIUDEN justo cuando Alegría defendía presupuestos en el Congreso. Además, Lambán fue mencionado durante el debate como clave para las quitas de deuda que ahora ignora el PSOE. Y ese umbral técnico establecido en 15 puntos actuó como un «filtro ninja», eliminando competidores sin compasión.

En Aragón se siente ya ese aroma electoral cargado mientras nos acercamos al decisivo día del 8 de febrero.