  • ESP
    España América
Política Partidos Políticos

LA CANDIDATA SOCIALISTA ESCONDE EL LOGO Y LAS SIGLAS DE SU PARTIDO

Pilar Alegría (PSOE) desata una orgía de mofas con su cartel promocional para las elecciones en Aragón

"Pilijuerga, la reina de los paradores y preparándose para el batacazo de los zurdos en Aragón"

Los carteles de Pilar Alegría (PSOE).
Los carteles de Pilar Alegría (PSOE).
Archivado en: Partidos Políticos | Pilar Alegría | Política | PSOE - Partido Socialista Obrero Español

Más información

Jorge Azcón, Pilar Alegría, Alejandro Nolasco y Jorge Pueyo. Abajo- Tomás Guitarte, María Goikoetxea, Marta Abengochea y Alberto Izquierdo

Aragón: Pilar Alegría cae en la tristeza y el PSOE se conforma ya con que la paliza sea menor que en Extremadura

¿Quién asesora a Pilar Alegría?

La candidata socialista a la Presidencia de Aragón presentó su imagen de campaña con un póster sin rastro del logo del PSOE y con una estética que muchos han comparado con «la vecina humilde del pueblo».

El resultado: una avalancha de memes, burlas y críticas en redes que la sitúan en el centro del cachondeo político justo al arrancar la campaña electoral de cara a la cita del 8 de febrero de 2026.

La número dos del PSOE nacional y ahora candidata a presidir Aragón quería arrancar la campaña con una imagen diferente. Lo ha conseguido, pero no precisamente como esperaba.

El cartel que ha compartido en redes llama la atenció porque no hay ni rastro del logo del PSOE. Ni el puño y la rosa, ni las siglas, ni el rojo característico como marca principal.

El PP aragonés, con Jorge Azcón a la cabeza, no ha tardado en cargar contra ella: «Si se avergüenza del logo del PSOE, que se lo explique a los aragoneses», ha sentenciado el actual presidente autonómico.

En vídeos y publicaciones, Azcón ha ironizado con los colores del cartel («rojo PSOE, rosa Sumar y, por supuesto, nada de independentistas… porque aquí no nos arrodillamos») y ha acusado a Alegría de intentar camuflar su marca para captar voto moderado o desencantado.

Pero la verdadera fiesta ha estallado en redes sociales. El cartel ha generado cientos de comentarios, memes y comparaciones demoledoras:

MARCAS

TODAS LAS OFERTAS DE TU MARCA FAVORITA

Encuentra las mejores ofertas online de tu marca favorita

SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]