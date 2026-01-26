Pilar Alegría (PSOE) desata una orgía de mofas con su cartel promocional para las elecciones en Aragón

¿Quién asesora a Pilar Alegría?

La candidata socialista a la Presidencia de Aragón presentó su imagen de campaña con un póster sin rastro del logo del PSOE y con una estética que muchos han comparado con «la vecina humilde del pueblo».

El resultado: una avalancha de memes, burlas y críticas en redes que la sitúan en el centro del cachondeo político justo al arrancar la campaña electoral de cara a la cita del 8 de febrero de 2026.

La número dos del PSOE nacional y ahora candidata a presidir Aragón quería arrancar la campaña con una imagen diferente. Lo ha conseguido, pero no precisamente como esperaba.

Arrancamos una campaña electoral muy especial y cuento contigo para defender lo que importa y construir juntos esta tierra. Con diálogo, acuerdos y cercanía. En este arranque quiero compartir con vosotros una imagen diferente. ❤️ Vamos a por todas.#PorAragón #PorTusDerechos pic.twitter.com/rRwIDkWNUw — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) January 22, 2026

El cartel que ha compartido en redes llama la atenció porque no hay ni rastro del logo del PSOE. Ni el puño y la rosa, ni las siglas, ni el rojo característico como marca principal.

El PP aragonés, con Jorge Azcón a la cabeza, no ha tardado en cargar contra ella: «Si se avergüenza del logo del PSOE, que se lo explique a los aragoneses», ha sentenciado el actual presidente autonómico.

En vídeos y publicaciones, Azcón ha ironizado con los colores del cartel («rojo PSOE, rosa Sumar y, por supuesto, nada de independentistas… porque aquí no nos arrodillamos») y ha acusado a Alegría de intentar camuflar su marca para captar voto moderado o desencantado.

Los colores del cartel de Pilar Alegría merecen una reflexión: rojo PSOE, rosa Sumar y, por supuesto, el amarillo del independentismo catalán. Pilar Alegría y Pedro Sánchez tienen que tener muy claro que en Aragón no nos vamos a humillar ni a arrodillar ante sus socios… pic.twitter.com/owEjgCO6qT — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) January 25, 2026

Pero la verdadera fiesta ha estallado en redes sociales. El cartel ha generado cientos de comentarios, memes y comparaciones demoledoras:

Pero Pili! Con esos colores no destaca el look de pueblerina ni la cara lavada! ¿Qué ha hecho tu equipo? A la mierda la campaña de mierda! 🥹 — Tania de Ois (@taniadeois) January 22, 2026

Pilijuerga, la reina de los paradores y preparándose para el batacazo de los zurdos en Aragón — Walter Joos (@drWalter04) January 22, 2026

Por si no se la reconoce con tanto colorín en su cartel electoral, es Pilar Alegría, la de la comida con Salazar. pic.twitter.com/meT9uHulaw — Marta de Pedro 🇪🇸 (@Martadpp) January 25, 2026

Pero si hasta Pilar Alegría, la candidata del partido de Sánchez, se avergüenza de su propio partido!!

En su cartel electoral se le ha caído el puño y la rosa…

Un partido en plena putrefacción. pic.twitter.com/UhBDRNVphx — Skizzer (@CarlosV99704847) January 25, 2026

Mi cartel electoral para Pilar Alegría en Aragón, es más fiel a la situación actual del PSOE ¿sí o qué? pic.twitter.com/XwMUryv3HO — Dean, Jamón Dean ® (@Pechaadereir) January 25, 2026