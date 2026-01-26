Pilar Alegría (PSOE) desata una orgía de mofas con su cartel promocional para las elecciones en Aragón

¿Quién asesora a Pilar Alegría?
La candidata socialista a la Presidencia de Aragón presentó su imagen de campaña con un póster sin rastro del logo del PSOE y con una estética que muchos han comparado con «la vecina humilde del pueblo».
El resultado: una avalancha de memes, burlas y críticas en redes que la sitúan en el centro del cachondeo político justo al arrancar la campaña electoral de cara a la cita del 8 de febrero de 2026.
La número dos del PSOE nacional y ahora candidata a presidir Aragón quería arrancar la campaña con una imagen diferente. Lo ha conseguido, pero no precisamente como esperaba.
Arrancamos una campaña electoral muy especial y cuento contigo para defender lo que importa y construir juntos esta tierra. Con diálogo, acuerdos y cercanía.
En este arranque quiero compartir con vosotros una imagen diferente.
❤️ Vamos a por todas.#PorAragón #PorTusDerechos pic.twitter.com/rRwIDkWNUw
— Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) January 22, 2026
El cartel que ha compartido en redes llama la atenció porque no hay ni rastro del logo del PSOE. Ni el puño y la rosa, ni las siglas, ni el rojo característico como marca principal.
El PP aragonés, con Jorge Azcón a la cabeza, no ha tardado en cargar contra ella: «Si se avergüenza del logo del PSOE, que se lo explique a los aragoneses», ha sentenciado el actual presidente autonómico.
En vídeos y publicaciones, Azcón ha ironizado con los colores del cartel («rojo PSOE, rosa Sumar y, por supuesto, nada de independentistas… porque aquí no nos arrodillamos») y ha acusado a Alegría de intentar camuflar su marca para captar voto moderado o desencantado.
Los colores del cartel de Pilar Alegría merecen una reflexión: rojo PSOE, rosa Sumar y, por supuesto, el amarillo del independentismo catalán.
Pilar Alegría y Pedro Sánchez tienen que tener muy claro que en Aragón no nos vamos a humillar ni a arrodillar ante sus socios… pic.twitter.com/owEjgCO6qT
— Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) January 25, 2026
Pero la verdadera fiesta ha estallado en redes sociales. El cartel ha generado cientos de comentarios, memes y comparaciones demoledoras:
Pero Pili! Con esos colores no destaca el look de pueblerina ni la cara lavada!
¿Qué ha hecho tu equipo? A la mierda la campaña de mierda! 🥹
— Tania de Ois (@taniadeois) January 22, 2026
Pilijuerga, la reina de los paradores y preparándose para el batacazo de los zurdos en Aragón
— Walter Joos (@drWalter04) January 22, 2026
Por si no se la reconoce con tanto colorín en su cartel electoral, es Pilar Alegría, la de la comida con Salazar. pic.twitter.com/meT9uHulaw
— Marta de Pedro 🇪🇸 (@Martadpp) January 25, 2026
Pero si hasta Pilar Alegría, la candidata del partido de Sánchez, se avergüenza de su propio partido!!
En su cartel electoral se le ha caído el puño y la rosa…
Un partido en plena putrefacción. pic.twitter.com/UhBDRNVphx
— Skizzer (@CarlosV99704847) January 25, 2026
Mi cartel electoral para Pilar Alegría en Aragón, es más fiel a la situación actual del PSOE ¿sí o qué? pic.twitter.com/XwMUryv3HO
— Dean, Jamón Dean ® (@Pechaadereir) January 25, 2026
Este cartel os iría mejor y tampoco aparece el logo del PSOE. pic.twitter.com/dTzZmdQgBg
— EL00LEON (@EL00LEON) January 25, 2026