Aragón: Pilar Alegría cae en la tristeza y el PSOE se conforma ya con que la paliza sea menor que en Extremadura

Lo afirma ritundo el popular Jorge Azcón y es como una sentencia de muerte para los socialistas.

«Pilar Alegría no defiende a los aragoneses, defiende a Pedro Sánchez».

El actual presidente de Aragón y gran favorito para renovar en el cargo, aunque otra vez con el impresicindible respaldo de VOX, acusa a la candidata socialista de haber sido «la portavoz de las mentiras de Sánchez».

Y la gente, la ciudadanía, ha asunido sin ambages el mensaje.

El Partido Socialista Obrero Español atraviesa en Aragón una desmoralización sin precedentes.

Con las elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina, programadas para el 8 de febrero, la candidata Pilar Alegría, quien fue ministra de Educación y portavoz del Gobierno, se enfrenta a un panorama desolador que ha convertido la campaña electoral en un intento por mitigar daños.

Tras obtener 23 escaños y el 29,55% de los votos en 2023, ahora los sondeos pronostican un apoyo de entre el 24% y el 25%, lo que podría traducirse en una pérdida de entre cinco y seis diputados. Este no es solo un revés; es una caída que refleja la profunda crisis interna del partido a nivel nacional, acentuada por las decisiones del Gobierno central sobre la financiación autonómica.

Lo más irónico para los socialistas aragoneses es que, de alguna manera, ven este resultado como una victoria relativa.

Después del desastre electoral sufrido en Extremadura hace apenas tres semanas, donde el PSOE perdió catorce puntos en su intención de voto y fue superado por VOX en ciudades como Badajoz, los líderes socialistas se conforman con que la debacle aragonesa sea menos severa. Esto habla mucho sobre cuán profunda es la crisis: ahora se alegran de perder solo seis diputados en lugar de catorce.

Este cambio en las expectativas pone de manifiesto el desconcierto y la desesperación que imperan entre los socialistas, donde las decisiones de Pedro Sánchez han provocado una fractura que parece difícil de reparar.

El fantasma de la financiación catalana

La raíz del problema no radica en Aragón, sino en La Moncloa. El acuerdo entre Sánchez y Oriol Junqueras, líder de ERC, sobre un nuevo sistema de financiación para Cataluña ha abierto una herida profunda dentro del PSOE que va más allá de cuestiones técnicas.

Este pacto, que implica alrededor de 4.700 millones de euros adicionales al año para Cataluña mediante el principio de ordinalidad, ha sido percibido por muchos dentro del partido como una traición a los principios históricos de igualdad y solidaridad territorial que siempre han caracterizado al socialismo español.

Precisamente Aragón es una de las comunidades más afectadas por este nuevo modelo. La reestructuración financiera deja a esta región del Ebro en una posición claramente desventajosa, generando un malestar que trasciende las críticas internas y se ha convertido en un factor electoral clave. Los socialistas aragoneses enfrentan una difícil tarea al intentar explicar a sus votantes por qué el Gobierno decide favorecer a Cataluña con recursos adicionales mientras regiones como Aragón, con necesidades estructurales igualmente importantes, quedan rezagadas. Esta contradicción resulta especialmente dolorosa para Alegría, quien debe defender decisiones que ella misma considera injustas.

El secretario general del PSOE aragonés, Carlos Martínez, ha sido muy claro al exigir al Gobierno que «dé una vuelta» al modelo porque lo considera «tremendamente injusto e insuficiente» para su comunidad. Estas declaraciones no son meras críticas internas; reflejan el enfado auténtico de una militancia que siente que ha sido abandonada por la dirección nacional. Los socialistas aragoneses ya sabían antes de Navidad que este acuerdo estaba próximo a cerrarse, pero ver a Junqueras presumiendo de que «Cataluña va a recibir más» los dejó completamente descolocados justo cuando intentaban frenar su caída electoral.

El colapso de las encuestas

Los números son claros y devastadores para el PSOE en Aragón.

Según el último ElectoPanel publicado el 5 de enero por Electomanía, se prevé que el PP obtenga un 39,9% de los votos y gane 29 diputados, uno más respecto a su actual representación. En cambio, el PSOE podría quedarse con apenas 19 escaños —de los anteriores 23— y un 25,8% del apoyo popular. Otros sondeos apuntan aún a peores cifras: según SyM Consulting, el PSOE alcanzaría solo un 24,5% con entre 18-19 diputados; mientras que Sociométrica lo sitúa en un preocupante 23,9% con entre 17-18 representantes. El sondeo más reciente realizado por Hamalgama para Voz Pópuli sugiere incluso que Alegría podría acabar con tan solo 17 escaños, lo cual supondría perder seis diputados respecto a 2023.

Lo alarmante para los socialistas es que estas cifras no muestran signos positivos ni atisbo alguno de mejora. De hecho, han perdido un punto porcentual durante los últimos veinticinco días: del 25,8% han caído al 24,8%, mientras el PP continúa ganando terreno sin pausa. Las grandes beneficiadas por esta debacle son las fuerzas conservadoras: el Partido Popular liderado por Jorge Azcón ha subido casi cuatro puntos porcentuales desde las elecciones pasadas; mientras tanto, VOX, bajo la dirección de Alejandro Nolasco, experimenta un crecimiento aún mayor al pasar del 11,2% al estimados entre el 15,5% y el 17%.

Así se consolida la ultraderecha como tercera fuerza política y socio indispensable para gobernar si Azcón no logra alcanzar la mayoría absoluta con sus ansiados 34 escaños.

La crisis interna del PSOE se expande

Lo ocurrido en Aragón no es algo aislado; representa una manifestación clara de una crisis sistémica dentro del PSOE que afecta a diversas comunidades autónomas. En Castilla-La Mancha, su presidente Emiliano García Page ha calificado este nuevo modelo financiero como «el mayor atentado contra la igualdad entre españoles», impulsando incluso una resolución parlamentaria para facultar al Ejecutivo a denunciar ante los tribunales este sistema pactado entre ERC y el Gobierno central.

En Asturias, también han surgido voces críticas bajo la batuta del secretario general local, Adrián Barbón. Hasta en Andalucía —donde ocupa un papel clave la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero— hay malestar palpable.

Fuentes internas del PSOE consultadas por diversos medios advierten sobre haber «cruzado una línea roja» al defender desigualdades territoriales; algo contrario a la esencia histórica del socialismo español. Un veterano socialista andaluz afirmaba recientemente: «dejar la bandera de igualdad entre españoles en manos del PP no nos traerá nada bueno». Algunos dirigentes han solicitado convocar un Comité Federal para debatir estas cuestiones abiertamente —no solo ante los medios— debido a su importancia vital para afectar directamente a la identidad misma del partido.

La estrategia de contención de daños

Frente a este sombrío panorama electoral, la estrategia del PSOE aragonés se ha limitado a reducir pérdidas donde sea posible. No hay expectativas reales sobre lograr una victoria o incluso competir verdaderamente con el PP. La campaña liderada por Alegría está centrada en evitar un resultado tan devastador como ocurrió en Extremadura; busca mantener unos niveles parlamentarios respetables para asegurar su relevancia política regional. Es una actitud defensiva que deja ver claramente cuán debilitado está actualmente el PSOE aragonés.

La exministra tiene ante sí una misión casi imposible: defender decisiones tomadas por el Gobierno central mientras intenta convencer al electorado sobre la viabilidad futura del PSOE como opción política válida. Debe justificar cómo puede ser beneficiosa para España esta financiación destinada a Cataluña sin dejar claro por qué resulta injusta para Aragón. Al mismo tiempo debe tratar mantener unidad dentro del partido mientras sus compañeros critican abiertamente las políticas impuestas desde Madrid bajo Sánchez. Es evidentemente insostenible esta posición política y ha llevado consigo un sentimiento generalizado hacia la desmoralización entre sus militantes aragoneses.

El papel de VOX en la gobernabilidad

Mientras las estructuras sociales socialistas parecen desmoronarse poco a poco, surge Vox como una fuerza emergente consolidándose como tercera opción política dentro Aragón. Los sondeos colocan a esta formación extrema entre un rango estimado del 15,5% hasta alcanzar hasta un posible 17,8%, lo cual podría traducirse entre once y catorce escaños nuevos para ellos. Este crecimiento es especialmente relevante ya que refuerza aún más su rol esencial como socio indispensable para cualquier futuro gobierno regional posible: si Azcón no logra alcanzar esa anhelada mayoría absoluta marcada por los treinta y cuatro asientos necesarios deberá volver nuevamente apoyarse sobre Vox tal cual sucedió durante legislaturas anteriores.

La combinación PP-Vox refleja aproximadamente ocho puntos porcentuales más respecto a lo obtenido durante las elecciones pasadas celebradas en 2023; esto indica claramente cómo se desplaza cada vez más hacia posiciones conservadoras dentro del electorado regional aragonés.. No obstante este fenómeno no resulta exclusivo solamente aquí pues también se repite ampliamente alrededor todo España mostrando así tendencias más amplias hacia polarización política junto creciente descontento poblacional frente políticas implementadas desde Madrid.

Consecuencias políticas a largo plazo

La inminente debacle electoral prevista para Aragón tendrá repercusiones mucho mayores que meramente resultados acumulados tras día ocho febrero próximo venidero . Para Pilar Alegría , esto podría significar probablemente cerrar puertas definitivamente carrera política autonómica . Para PSOE aragonés , implicará reducción considerable capacidad influencia territorio . Sin embargo lo más determinante radica representatividad misma implicaciones nacionales : confirmación rotunda acerca estrategia Sánchez manteniendo poder cueste lo cueste incluso sacrificando unidad interna partido , está resultando tener alto coste electoral .

La cuestión catalana no solo ha fracturado internamente al PSOE ; además le otorga al PP valiosa herramienta electoral . Jorge Azcón ha acusado sin tapujos señalando traición principios igualdad solidaridad ; mensaje resonante especialmente regiones como Aragón quienes sienten perjudicadas directamente debido nuevo modelo instaurado . Así pues , PP puede posicionarse firme defensor igualdad territorial mientras tanto , PSOE aparece cada vez más como aquel partido dispuesto sacrificar principios fundamentales únicamente conservar poder .

La campaña aragonesa

Resulta irónico observar cómo Pilar Alegría , ex portavoz gubernamental además ministra educación , ahora debe justificar decisiones políticas propias consideraciones injustas . Su situación resulta particularmente incómoda puesto ella misma perteneciente anterior administración gubernamental , no puede distanciarse completamente acciones Sánchez aunque tampoco puede defenderlas abiertamente ante electorado crecientemente reticente . En elecciones pasadas (2023) ,PSOE logró obtener veintitrés asientos ; hoy aspira mantener apenas diecisiete o diecinueve . Esta caída proyectada oscila entre cuatro hasta seis representantes lo cual demuestra magnitud crisis existente .

Otro dato significativo destaca reciente elección celebrada Extremadura ; allí mismo hace escasos tres semanas ,PSOE sufrió pérdida catorce puntos intención voto . Que ahora suceda solo descenso cinco puntos aquí Aragón resulta considerado relativamente positivo desde perspectiva socialista . Esta inversión expectativa ilustra hasta donde impactó crisis actual dentro organización . Socialistas aragoneses ya no luchan simplemente ganar ; buscan evitar pérdidas mayores . Estrategia defensiva refleja profunda desmoralización presente filas mismas donde políticas Sánchez generan grietas amenazantes irreversibles territorios claves tales como Aragón .