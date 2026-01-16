Aragón: Las encuestas sólo dan 17 escaños al PSOE y a la banda de la socialista Alegría le entra el canguelo

No les cabe un cacahuiete a martillazos.

A pocos días de las elecciones autonómicas del 8 de febrero en Aragón, el PSOE de Pilar Alegría se encuentra ante un escenario sombrío.

Un estudio de Hamalgama para ‘Vozpópuli’ coloca a los socialistas en apenas 17 escaños, una cifra que marca un mínimo histórico y genera inquietud entre sus filas, reviviendo viejos temores.

Por su parte, el PP de Jorge Azcón se aproxima a los 30 diputados, mientras que Vox crece como socio estratégico, un avance que obliga a replantear tácticas en Zaragoza.

Este descenso no es casual. En 2023, el PSOE alcanzó los 23 escaños con un apoyo del 29,55% de los votos, pero las encuestas actuales lo sitúan en un preocupante 24% o menos. Este retroceso iguala o incluso supera la debacle de 2011, cuando logró solo 18 diputados con el 21,43%.

El promedio de los sondeos respalda esta tendencia: el PP oscila entre el 38-40% (29-31 escaños), el PSOE se mantiene entre el 24-25% (17-19) y Vox avanza al 16-17% (11-14). La Chunta Aragonesista y Aragón Existe, por su parte, permanecen estancadas en 2-3 escaños cada una, lo que resulta insuficiente para salvar a una izquierda fragmentada.

El cupo catalán: un agravio que arde

El debate sobre la financiación autonómica ha encendido las alarmas en el equipo de Alegría. La comunidad aragonesa se ve perjudicada por el pacto entre el Gobierno central y ERC, relacionado con el famoso cupo catalán. Este acuerdo está siendo atacado sin piedad por el PP y por Vox durante la precampaña. La imagen de Pedro Sánchez junto a Oriol Junqueras circula como un veneno: no solo representa una alianza con independentistas, sino también las pérdidas que sufren comunidades como Aragón sin recibir beneficios claros.

Desde las oficinas de Ferraz, reconocen que este argumento «fácil de entender» está movilizando tanto al electorado rural como al urbano contra los socialistas. Las encuestas indican un trasvase de votos desde el PSOE hacia el PP y un aumento en la abstención, pero no hacia otras opciones de izquierda. A pesar de que la participación no disminuye lo suficiente como para ocultar la crisis, esto obliga al PSOE a centrarse en defender su base más que en expandirla. Mientras tanto, Azcón aprovecha para acusar al PSOE de «traicionar la solidaridad» entre comunidades.Redes sociales: de intento fresco a arma en su contra

La exministra y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha tratado de conectar con los votantes jóvenes mediante mensajes desenfadados en redes sociales. Sin embargo, lo que debería ser un toque fresco ha derivado en situaciones ridículas. Críticos han catalogado sus vídeos y tuits humorísticos como «payasadas», volviéndose ahora contra ella. El electorado aragonés, pragmático y cansado del postureo digital, prefiere propuestas concretas sobre sanidad e infraestructuras antes que memes fallidos.

Este error agrava la sensación de «fatiga» hacia el proyecto socialista, según analistas. En un contexto donde Vox avanza con mensajes directos sobre inmigración y unidad territorial, las salidas poco acertadas de Alegría alimentan la percepción de desconexión. Además, internamente aumentan las críticas: una «purga» en las listas ha llevado a renuncias significativas como las de Leticia Soria o Pilar Zamora, intensificando tensiones con los sanchistas.

La herencia de escándalos pasados

No todo lo que afecta al PSOE aragonés es actual. Sobre ellos pesa aún la sombra del conocido caso del «furgón de putas» y la supuesta orgía en el parador de Teruel; escándalos que empañaron al partido durante legislaturas anteriores. Aunque estos episodios están lejanos en el tiempo, resurgen durante la precampaña como munición para tanto PP como Vox, recordando épocas marcadas por derroche y descontrol. Estos fantasmas se suman a la incertidumbre generada por Alvise Pérez –quien podría captar cerca del 3% del voto y complicar aún más la distribución provincial– .

Aragón nunca ha disfrutado de una mayoría absoluta en sus 67 escaños; siempre ha sido necesario llegar a pactos. Actualmente, aunque la derecha suma holgadamente votos suficientes, Azcón necesitará contar con Vox para alcanzar los 34 necesarios. Para el PSOE igualar su peor resultado histórico registrado en 2015 (17 escaños bajo Javier Lambán) sería un duro golpe; más aún teniendo una izquierda tan dividida: Podemos ronda entre 2-6% e IU permanece marginal.

La precampaña se intensifica con Azcón alcanzando hasta el 40,3% según el último ElectoPanel (31 escaños), mientras Vox se acerca peligrosamente al PSOE (12 frente a 18). En provincias como Teruel y Huesca cada voto cuenta; además la aparición de regionalistas o independientes podría ser determinante.

Jorge Azcón lleva gobernando desde 2023 con apoyos puntuales; sin embargo las urnas del 8F serán decisivas para validar su gestión ante cuestiones cruciales como agua, despoblación y economía. Por su parte Alegría carga con varios lastres nacionales: presupuestos complicados, pactos con ERC y la percepción generalizada de un PSOE más enfocado en Madrid que en Zaragoza.

Curiosamente hay que señalar que Aragón sigue siendo la única comunidad sin haber tenido nunca mayoría absoluta; además un sondeo reciente realizado por Sociométrica indicaba que al PP le corresponderían entre 30-31 escaños. Si esta tendencia persiste Vox podría incluso superar al PSOE en votos. Recordemos también cómo en 2011 el ascenso meteórico de Podemos hundió al PSOE hasta esos mismos 18 escaños; un eco del pasado que hoy resuena intensamente.