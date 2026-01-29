Encuesta: El PP amplía su ventaja sobre el PSOE mientras se afianza VOX y Sumar es devorado por Podemos

Cacharrazo a la vista para Sánchez, el PSOE y sus compinches.

El barómetro de DYM para 20minutos, elaborado los días 23 y 24 de enero, presenta un panorama claro: si hubiera elecciones, gobernaría en España el centroderecha.

El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo se acerca al 34,4% en intención de voto, lo que supone un aumento de siete décimas respecto a la semana anterior al descarrilamiento en Adamuz y 1,3 puntos más que en las elecciones de julio de 2023.

Este resultado le podría otorgar entre 143 y 147 escaños, es decir, entre seis y diez más que en la actualidad.

En cambio, el PSOE de Pedro Sánchez, estancado en el 27%, perdería entre 12 y 16 diputados, quedando con un total de entre 105 y 109. A su izquierda, Sumar sufre una caída hasta el 5%, marcando así un hito al estar por debajo de Podemos (5,1%). Sin embargo, los morados solo podrían conseguir entre 3 y 5 escaños frente a los 6-8 que obtendrían los de Yolanda Díaz. En conjunto, el bloque progresista pierde 2,2 puntos y hasta 22 escaños respecto a las elecciones del 23-J.

Por otro lado, VOX logra frenar una ligera caída tras el accidente y se sitúa en el 16,6%, lo que representa un incremento de 4,2 puntos con respecto a 2023. Santiago Abascal destaca la lealtad de sus votantes: un impresionante 91% asegura que volvería a votar por ellos, frente al 78,4% del PP, el 60,3% del PSOE, y el 67,1% si incluimos Sumar-Podemos. La suma del bloque PP-VOX alcanza una cómoda mayoría con entre 199 y 206 escaños, mientras que el Gobierno pierde impulso.

Este sondeo, realizado tras la tragedia que dejó a 45 personas fallecidas en Córdoba, en una muestra de 1.003 entrevistas, pone nuevamente de manifiesto cómo el descontento social impulsa un giro hacia la derecha.

La encuesta también recoge las repercusiones del accidente ocurrido en Adamuz.

Un notable 62,3% de los encuestados acusa a los partidos políticos de fomentar bulos y utilizar la catástrofe con fines partidistas; este sentimiento asciende al rotundo 86,4% entre los votantes de Sumar y al 78,7% entre los del PSOE. En cuanto a los votantes de VOX, un 50,4% comparte esta percepción aunque un significativo 40,9% no está de acuerdo.

Entre los populares hay división: un 42,3% considera que sí hay responsabilidad política y un 42% opina lo contrario. El PP exige la dimisión de Óscar Puente, acusándolo de mentir sobre la renovación del ferrocarril donde se mezclaron materiales antiguos con nuevos según ciertas filtraciones.

El viacrucis autonómico de Sánchez

Este desgaste a nivel nacional de Pedro Sánchez se acentúa en el ámbito autonómico. El marido de Begoña se enfrenta una dura prueba electoral: tras el batacazo de Extremadura, que cambió hacia la derecha en diciembre pasado, ahora aparece en el horizonte Aragón. De acuerdo a las encuestas, la comunidad seguirá la misma tendencia y anticipan una dura derrota para la candidata sanchista Pilar Alegría. En especial tras el primer debate en el que el candidato del PP, Jorge Azcón, se la ‘merendó’.

En una entrevista con el director de Periodista Digital, Alfonso Rojo, desarmó la impostura de la candidata socialista.

Las proyecciones sugieren que el bloque conservador podría rondar entre el 51-52%, frente al escueto 37% para PSOE-Sumar-Podemos; esto impulsado por una mayor movilización conservadora y trasvases significativos: unos impresionantes 366.000 exvotantes socialistas han cambiado su voto hacia el PP, mientras otros 343.000 optaron por VOX. La gran pregunta es si los populares podrán lograr la mayoría absoluta o como en Extremadura, dependerán de los de Bambú para conformar gobierno.

Las encuestas recientes confirman esta tendencia nacional: