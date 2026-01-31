Sánchez se entrega a Otegi y promete sacar a ETA de la lista de organizaciones terroristas europeas

El Gobierno de Pedro Sánchez ha alcanzado un acuerdo con Bildu que buscará retirar a ETA de la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, según cuenta El Debate. Este paso marca un hito en el proceso de blanqueamiento de la banda terrorista abertzale, socio parlamentario del Ejecutivo a través de Bildu. ETA ha estado presente en esta lista desde su creación el 27 de diciembre de 2001, cuando el Consejo Europeo decidió incluirla junto a otros grupos tras los atentados perpetrados por Al Qaeda en Nueva York.

Durante más de veinte años, ha sido el propio Gobierno español quien ha insistido en añadir nuevos miembros de ETA al listado europeo. Un claro ejemplo fue en diciembre de 2008, cuando se incorporaron trece nuevos etarras, así como los partidos Acción Nacionalista Vasca (ANV/EAE) y el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV/EHAK).

Sin embargo, y como con el Sáhara Occidental​, ahora se da un giro a esta postura. La intención de Sánchez y del ministro de Exteriores José Manuel Albares es no renovar la inclusión de ETA en este listado en la próxima revisión periódica, haciendo un nuevo desprecio a las víctimas.

Este movimiento se produce en un clima de acercamiento entre el Ejecutivo y sus aliados parlamentarios. Hace poco, Sánchez se sentó con Oriol Junqueras para discutir sobre financiación autonómica. Días después, mantuvo conversaciones con el lendakari Pradales para avanzar en el traspaso de competencias. Con Bildu, sin embargo, se ha logrado un entendimiento aún más profundo. A diferencia del separatismo catalán, que ha ejercido presión y amenazado con romper vínculos, la formación abertzale ha permanecido leal a Sánchez, apoyando junto a él iniciativas legislativas como la ley de vivienda y presentándolas incluso como propias.

Este nuevo acuerdo llega tras años en los que ambas formaciones negaron públicamente cualquier tipo de pacto. Tanto el PSOE como Bildu han rechazado sistemáticamente que existan acuerdos formales. No obstante, investigaciones recientes han puesto al descubierto reuniones secretas que tuvieron lugar en 2018 entre Santos Cerdán, mano derecha de Sánchez, y Arnaldo Otegi, líder de Bildu, en un caserío cercano a Elgoibar. Estas citas fueron clave para que el PNV modificara su postura y apoyara la moción de censura contra Mariano Rajoy, facilitando así que Sánchez accediera a La Moncloa.

La decisión de retirar a ETA del listado terrorista europeo no está exenta de controversia política. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha criticado con dureza esta medida, afirmando que «queda claro que ETA le ha entregado la legislatura a Pedro Sánchez». Por su parte, Vox ha anunciado su intención de presentar una querella contra el presidente por presunto falso testimonio tras sus declaraciones en una comisión del Senado, donde sostuvo que su relación con Koldo García, exasesor de Ábalos, había sido «absolutamente anecdótica».

ETA fue responsable de más de 800 asesinatos durante sus más de cinco décadas operativas; más de 300 ocurrieron después de 1986, año en que España ya era miembro activo de la Unión Europea. Bildu busca hacer valer su influencia en las instituciones europeas al igual que lo intenta el separatismo catalán sobre Bruselas. Sin embargo, hay una diferencia notable: mientras ERC y Junts han mostrado cierta inestabilidad en sus apoyos, Bildu ha demostrado una lealtad constante al Gobierno socialista, lo cual le ha permitido obtener concesiones significativas.

Para formalizar este acuerdo se requiere la unanimidad entre los Estados miembros de la UE. Sin embargo, fuentes comunitarias aseguran que existe un creciente consenso dentro del bloque europeo respecto a esta iniciativa. Esta operación representa la culminación de una estrategia para normalizar las relaciones con Bildu iniciada desde la investidura de Sánchez en 2018 y que se ha ido profundizando mediante acuerdos legislativos y presupuestarios e incluso ahora a nivel internacional.