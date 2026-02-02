Feijóo mete a la izquierda una de las mayores tundas de zascas de su historia

La izquierda ha transformado hoy la Cámara Baja en un auténtico lodazal con un único objetivo: desgastar al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

La comparecencia del líder de la oposición en la comisión que investiga la gestión de la crisis derivada de la DANA por parte del Gobierno de Carlos Mazón tiene nula relevancia, en cuanto que el gallego no gestionaba absolutamente nada, pues no formaba parte ni del Ejecutivo autonómico ni del central.

Gabriel Rufián se remangó en uno de los lugares que más le gustan después de un bar: el Congreso. Lo demás es historia.

Abordamos este enfrentamiento largo y con muchos detalles en ‘La Burbuja’ de este lunes 2 de febrero de 2026, de la mano de Josué Cárdenas y los mejores analistas.