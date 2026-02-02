Puente pasa de pedir cabezas por el accidente del Alvia de Galicia en 2013 a presumir de gestión tras los 45 muertos de Adamuz

Tiene una jeta de cemento armado.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, que hace una década exigía comisiones de investigación y depuración de responsabilidades políticas tras la tragedia de Angrois (80 muertos), ahora, 10 años después, defiende su «impecable» gestión ante el peor accidente en alta velocidad desde entonces, con 46 fallecidos en Córdoba, y asegura que puede «mirar a la cara a las víctimas». La hemeroteca quema.

El 18 de enero de 2026, un descarrilamiento de un tren Iryo seguido de colisión con un Alvia en las inmediaciones de Adamuz (Córdoba) se convirtió en la mayor tragedia ferroviaria en España desde el accidente del Alvia en Angrois (Santiago de Compostela) en 2013.

Sin embargo, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, olvidando su pasado, optó por una defensa numantina de su gestión.

En comparecencias públicas y en el Senado el exalcalde de Valladolid insistió en que el sistema ferroviario es «uno de los más seguros de Europa», que la vía estaba renovada en 2025 con una inversión millonaria y que el accidente fue «raro y difícil de explicar».

Incluso llegó a afirmar que puede «mirar a la cara a las víctimas» y que su gestión contrasta con otras tragedias mal respondidas.

Es más, en la Cámara Alta presumió de que la oposición quiere su cabeza porque está realizando un trabajo impecable. De traca.

Pero la hemeroteca devuelve un retrato muy distinto del actual ministro.

Cuando era alcalde de Valladolid (PSOE), Óscar Puente fue uno de los más beligerantes reclamando responsabilidades políticas por el accidente del Alvia en la curva de Angrois (24 de julio de 2013), que dejó 80 muertos y más de 140 heridos.

En 2016, defendió en el Pleno municipal una moción —aprobada por unanimidad— que exigía una comisión de investigación independiente con expertos y técnicos, la creación de una comisión parlamentaria en las Cortes para depurar responsabilidades políticas y explicaciones directas del entonces presidente Mariano Rajoy.

Puente llegó a celebrar que «era una moción respaldada por todos los grupos» y subrayó la necesidad de «justicia y verdad» más allá de los informes técnicos.

Aquel político socialista exigía que «rueden cabezas» (o al menos que se investigara a fondo) cuando gobernaba el PP.

Hoy, con él al frente del Ministerio, el guion ha cambiado radicalmente. Ante las peticiones de dimisión del PP, VOX y otros partidos tras Adamuz, Puente ha respondido que «no se dan las circunstancias» para asumir responsabilidades políticas, que ha estado «en el puente de mando desde el primer momento» y que las críticas son injustas. Ha contrapuesto su actitud con la de Rajoy (que no compareció en 2013) y ha calificado de «circo» las exigencias de la oposición.

Las víctimas de Angrois, por su parte, ya reprochaban en 2025 al ministro que ni siquiera las recibiera, mientras él presume ahora de cercanía y transparencia en Adamuz.