Un superviviente de Adamuz hunde a Óscar Puente por su queja en el Senado sobre dormir solo tres horas

Sigue sin asumir responsabilidades.

Y ni siquiera ha sido capaz de pedir perdón.

Lo de Óscar Puente el otro día en el Senado fue un esperpento que demuestra lo bajo que ha caído la política con el Gobierno de Pedro Sánchez. El ministro tuitero acudió a la Cámara Alta para, supuestamente, dar explicaciones tras el accidente ferroviario de Adamuz, que tuvo lugar el 18 de enero de 2026 en Córdoba.

En lugar de ello, el perro de caza del marido de Begoña sacó pecho de su gestión, afirmando que el PP y Vox le pedían su dimisión porque «hacía muy bien su trabajo». Eso sí, dejó fuera a Junts, que también exigió su salida de la cartera de Transportes.

Pero entre las «perlas» que soltó Puente estuvo: «Desde el domingo he dormido tres horas al día. Ustedes duermen a pierna suelta en cualquier circunstancia. No es mi caso».

Y llamó la atención no solo por recordar esa frase miserable de su «puto amo» en una rueda de prensa sobre el llamado caso Koldo para intentar dar lástima —«Son las cinco y no he comido»—, sino por su tono lastimero impostado y el momento en que la dijo: el mismo día en que se celebraba la misa funeral por las víctimas de la tragedia, que comenzaba a escasos minutos de su comparecencia.

Este comentario ha provocado una oleada de críticas hacia el ministro de Transportes, al que se le acusa de menospreciar el sufrimiento con justificaciones personales, además de la pésima gestión antes, durante y después del suceso.

Uno que no se guardó nada fue uno de los supervivientes del descarrilamiento.

Santiago Rosendo participó en el programa En boca de todos para dar su opinión sobre la comparecencia de Puente en el Senado.

El superviviente, que viajaba en el Alvia, no dudó en expresar su desacuerdo ante la queja lacrimosa del ministro de Transportes sobre haber dormido apenas tres horas tras la crisis.

«Lamento mucho que duerma solo tres horas. Yo estoy durmiendo dos. Y me da miedo apagar las luces. Y me levanto chorreando de sudor, con pesadillas. ¿Que él duerme tres? Pues yo duermo un poquito menos que él. Que tenga un poquito de empatía».

Además, atizó al paladín sanchista por su falta de explicaciones y de asunción de responsabilidades.

«No veo explicaciones, veo cómo escurren el bulto una vez más. Me suscribo a las palabras de ayer de Liliana: queremos la verdad y no vamos a descansar hasta tenerla».

Finalmente, le recriminó que, tras diez días de la tragedia, nadie se haya disculpado ni con él ni con las otras víctimas y familiares del fallecido.

«Necesitamos que alguien nos pida perdón (…) quien sea el culpable. ¿De quién depende el tren? ¿De quién dependen las vías? ¿Renfe? ¿Adif? ¿El ministro? Quien sea. Pero un mínimo de respeto».

El desastre que el Gobierno no quiere asumir

Un tren Iryo que viajaba de Málaga a Madrid descarriló, invadiendo la vía contraria y colisionando con un Alvia que se dirigía a Huelva. El choque, producido a más de 200 km/h, resultó en 46 muertes y cientos de heridos, marcando así la tragedia ferroviaria más grave en España desde el siniestro de Angrois en 2013.

A las 19:43, los últimos vagones del Iryo se descarrilaron debido a una fractura en el raíl, según un informe preliminar elaborado por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que apunta a la falta del correcto mantenimiento de la infraestructura. Nueve segundos más tarde, el Alvia chocó a 205 km/h. Los dos primeros vagones del Alvia se precipitaron por un talud de cuatro metros hasta impactar contra una pared rocosa, lo que causó la mayoría de las muertes: 36 de las 46 víctimas fatales se encontraban allí, incluyendo al joven maquinista de 27 años.

La respuesta inicial fue desorganizada. El maquinista del Iryo tardó casi una hora en darse cuenta del choque; supuso que había sido un «enganchón» con la catenaria. Los primeros guardias civiles llegaron al Iryo 40 minutos después; sin embargo, al Alvia tardaron más de una hora en llegar, a pesar de las llamadas al 112 desde los vagones.

El Gobierno aprobó ayudas por valor de 20 millones el 27 de enero: 72.000 euros por cada fallecido y hasta 84.000 euros para lesiones graves.

Cronología clave del desastre

A continuación, un resumen con los momentos más críticos basado en datos oficiales: