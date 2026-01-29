Puente comparece en el Senado tras haber sido desmentido por ADIF hasta en 4 ocasiones

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha intentado este jueves un reto mayúsculo en su comparecencia ante el Senado tras la espantada de Pedro Sánchez: seguir justificando que todo se ha hecho correctamente en lo relacionado a la vía de AVE Madrid-Sevilla.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha denunciado la cobardía de Pedro Sánchez de no acudir a dar explicaciones a la Cámara Alta cuando no tiene motivos de agenda para no presentarse. “La silla del presidente está vacía y enfrente están las víctimas “si con 46 víctimas mortales el presidente no viene al Senado qué tiene que ocurrir para que venga”.

Estos accidentes no son casos aislados. En Adamuz, un tren se salió de las vías, provocó el descarrilamiento de otro que circulaba en sentido contrario y la muerte de 45 pasajeros. Pocos días antes, en Gelida, otro convoy sufrió un incidente similar que activó todas las alarmas. El PP carga contra el Gobierno señalando recortes en infraestructuras y la desaparición de la Unidad de Emergencias del Ministerio, una decisión que Puente justificó como una medida de ahorro pero que ahora le está pasando factura.

La sesión ha comenzado tras las demandas del PP de respuestas precisas: ¿se soldó el raíl conforme a las normativas en Adamuz? ¿Cuál fue la razón detrás de la disolución de esa unidad esencial? Fuentes cercanas al PP hablan de «mentiras ministeriales» y exigen responsabilidades.

En su exposición inicial, Oscar Puente ha negado cualquier trabajo de renovación de la línea Madrid-Sevilla que estuviera mal hecho y en relación a la reutilización de balasto desgastado y raíles del año 1989, Puente ha afirmado que «una renovación de una línea de AVE no es una sustitución de todos los elementos de la infraestructura». Y esto cuando días atrás había afirmado que la línea a Sevilla «se había renovado completamente». Además, esta mañana, sobre el balasto y las traviesas Puente ha afirmado que «la línea cuenta con aproximadamente 1,6 millones de traviesas en líneas generales. Aunque en un primer momento solo se propuso la sustitución de un número limitado, tras inspecciones avanzadas se decidió abordar una renovación generalizada por fases. Hasta la fecha se han sustituido 71.000 traviesas en una primera fase, se está ejecutando la segunda en este momento (con 123.000 más), una tercera contempla 73.000 más y están proyectadas fases adicionales con más de 290.000. El objetivo es cumplir el cien por cien de la línea en un horizonte plurianual, manteniendo siempre la continuidad del servicio».

Estas explicaciones de Puente sobre los trabajos en la vía habrá que contrastarla, ya que hasta ahora, ADIF ya ha desmentido las «informaciones» del ministro hasta en cuatro ocasiones: la primera fue por el alcance de la renovación de las vías de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, que el dirigente socialista calificó inicialmente de «integral». La segunda se ha debido a la posibilidad de identificar la autoría de las soldaduras. La tercera, por el uso de los trenes de auscultación. Además, un documento de ADIF dejó en evidencia a Puente en lo relacionado la fecha concreta de la prueba de ultrasonido.