Felipe González sacude la del pulpo a Pedro Sánchez por defender al inútil de ‘Oscargután’ Puente

No es el primer ataque.

Pero, a buen seguro, tampoco será el último.

Felipe González volvió a ejercer de crítico supremo del sanchismo.

En esta ocasión a cuenta de lo sucedido con la gestión ferroviaria de Óscar Puente.

El expresidente del Gobierno e histórico líder del PSOE, en el transcurso del XVI Congreso Empresa y Finanzas Fundación Caja Rural celebrado en Segovia, fue a saco contra Pedro Sánchez por defender la nefasta labor del exalcalde de Valladolid al frente del Ministerio de Transportes:

Me preocupa que no se enteren de cuál es el estado de ánimo de la gente. Entonces, si veo al presidente del gobierno, que es el gobierno es mi país, que en un mitin en Aragón con la que está cayendo, donde dice que la gestión del ministro Puente es fantástica y que ha dado todas las explicaciones y no sé qué. Bueno, todo el mundo está asombrado. ¿Por qué viven tan despaldas la realidad? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué se ha perdido la idea de lo que es el liderazgo? Pues la coordinación de equipo humano también.

Cargó contra la cobardía de un Puente que se escudó en otros responsables para no tener que dejar él la poltrona ministerial:

No quiero ponerme dramático. Miren, ahora han despedido a dos responsables de Rodalies. Nunca es el que manda, es el siguiente o el siguiente del siguiente. Y no está mal que no sea, porque se supone que reconocen que son responsables los que entienden de eso. Que es tanto como reconocer que yo no entiendo. Yo veo que aquí hay un lío y que este que he nombrado para esto me falla. Me lo voy a cargar a ver si acallo la protesta. No me voy a ir yo porque no acierto. Me equivoco más. Me equivoco haciendo puntos. No hay ni manera de que acierte. Pero siempre son los niveles inferiores. Y en los niveles inferiores hay más responsabilidad que en los superiores. ¿En qué momento escalará la responsabilidad a los superiores? Tiene que ser que ocurra en Rodalies y no en los Cercanías de Madrid.

El economista José Carlos Díez, moderador de la charla de Felipe González, dejó claro un asepcto: