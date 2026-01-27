Susanna Griso se moja y habla alto y claro tras el plantón de Óscar Puente a su programa

Óscar Puente está en la picota tras el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba).

El descarrilamiento que ha dejado 45 víctimas mortales ha puesto en el centro del debate político el abandono de las vías en España y el mal estado de este sistema a consecuencia del abandono y falta de inversión.

El ministro de Transportes sigue sin dar explicaciones claras sobre ello, más allá de conceder entrevistas en las que habla mucho y no aporta nada. Sin ir más lejos, la entrevista-masaje de este 26 de enero de 2026 de Silvia Intxaurrondo desde la televisión pública. Un completo esperpento.

Las últimas investigaciones apuntan que el estado de las vías pudo ser la causa principal del terrible accidente a pesar de que el ministro había insistido en que el tramo había pasado las revisiones oportunas e incluso había sido renovado recientemente.

El responsable de Transportes incide en que la hipótesis más loable es que la ruptura de la vía se produjera en la parte del carril nuevo, instalado en mayo de 2025, junto a la soldadura con el carril antiguo.

Puente deja tirada a Griso un día antes de su entrevista en ‘Espejo Público’

Mientras tanto, Susanna Griso, presentadora de ‘Espejo Público’ (Antena 3) explicó este 27 de enero de 2026 que Puente había cancelado a última hora su entrevista con el programa que estaba prevista para este miércoles.

“Ha tenido a bien que vaya a dar explicaciones al Senado y nos ha cancelado a nosotros la entrevista. No nos ha dado la opción de venir el jueves o el viernes«.

La presentadora se mojaba sobre ello y opinó al respecto: