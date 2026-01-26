Puente agradece a la sanchista Intxaurrondo su entrevista masaje y atribuye el caos en Cataluña a «un ciberataque»

La situación en la red de Cercanías de Cataluña sigue siendo caótica. Este lunes, cuando apenas comenzaba la jornada, el servicio se detuvo en dos ocasiones en menos de dos horas debido a un fallo en el centro de control centralizado de Adif, situado en la Estación de Francia de Barcelona. Óscar Puente, ministro de Transportes, ha indicado en TVE que una de las teorías que se están investigando es la posibilidad de un ciberataque, considerando lo inusual que resulta que ocurran incidencias repetidas en tan corto periodo. Desde Adif han confirmado que no descartan ninguna hipótesis y están priorizando la recuperación, con equipos de ciberseguridad analizando lo sucedido.
La oposición ha reaccionado rápidamente, y con cierta ironía. Algunos medios, como Okdiario, apuntan que Puente parece no encontrar qué excusa inventar, recordando cómo anteriormente utilizó el término «sabotaje» para justificar fallos, como sucedió en mayo, cuando un juez descartó esa opción y habló sobre robos de cable. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha pedido la comparecencia inmediata del ministro en el Senado y lo califica como «cortafuegos» del presidente Pedro Sánchez, ante un país que, según él, se encuentra al borde del colapso por falta de mantenimiento a pesar del gasto público.
No se trata de una avería aislada. Cercanías en Cataluña lleva semanas lidiando con problemas serios:
- Viernes pasado: Un alud en la línea R1 cerca de Gelida resultó en la muerte del maquinista tras caer un muro.
- Fin de semana: Se llevó a cabo una revisión de 23-27 puntos críticos debido a temporales, con taludes inestables y reparaciones urgentes necesarias, como reponer vías arrastradas por el mar.
- Lunes: Se registraron dos parones (a las 6:42 y 7:24 horas), logrando estabilizarse a las 7:38 y reanudándose la circulación progresivamente.
El Gobierno regional catalán ha reactivado la recomendación para el teletrabajo y ha reforzado los servicios de autobuses, afectando a más de 400.000 usuarios diarios. Desde Renfe comparan este fallo con un apagón semafórico en Madrid o Barcelona, donde todo se paraliza por motivos de seguridad.
Puente confía en poder restablecer el servicio al 100% durante los «dos primeros días» de esta semana; sin embargo, la fragilidad del sistema genera incertidumbre. Tanto ERC como PP piden su dimisión, añadiendo además al accidente ocurrido en Adamuz (Córdoba), donde una rotura de raíl nuevo provocó el choque más grave registrado en la historia del AVE.
En cualquier caso, con los graves problemas que está atravesando la red ferroviaria española tanto de alta velocidad como convencional, resulta más que llamativo la cómoda y masajeada entrevista que ha tenido Puente este lunes en TVE. Tanto, que ha dado las gracias.
‼️ «Así da gusto»: Óscar Puente agradece a Silvia Intxaurrondo su entrevista ‘alfombra’, en medio de las incongruencias en los datos aportados por el ministro.
