Tener alta velocidad ferroviaria yda material para presumir.

“Solo nos supera en kilómetros China”, se jactaba hace no tanto el bocachancla y falton Óscar Puente, pero hacer circular los trenes por vías tercermundistas convierte cada viaje en una ruleta rusa, que llevamos asumiendo los españoles -sin saberlo- al menos dos años.

Tantos como lleva en el cargo este exalcalde de Valladolid que, el día de autos, se dedicó a linchar vilmente en la red a Teresa Urquijo, la mujer del alcalde Martínez-Almeida, que ni está ni se la espera en política.

La conclusión es de coña: disponemos de ferraris, pero transitan por patatales.

Ya que el gobierno no quiere informar bien sobre lo ocurrido en el accidente de Adamuz, ya lo hace Vicente Vallés.

La dimisión o cese de Óscar Puente ya se nos queda pequeña. Lo que toca es que el ministro se siente delante de un juez, no de la prensa afín. pic.twitter.com/aAfNjTOGzr — Capitán General de los Tercios (@capTercio) January 24, 2026

El descarrilamiento en Adamuz (Córdoba) ha causado la muerte de 45 personas, entre las que se encuentran 22 mujeres, 21 hombres y un menor.

Mientras se lleva a cabo la identificación y entrega de los cuerpos a sus seres queridos, la tragedia centra la atención en el Ministerio de Transportes, que ha quedado paralizado debido a drásticos recortes en su inversión.

Desde su nombramiento en noviembre de 2023, Óscar Puente ha visto cómo el gasto en su ministerio se desploma: de 14.503 millones de euros en 2023 a 10.563 en 2024, y apenas 7.070 hasta noviembre de 2025. Esto representa una caída del 51,2% en tan solo dos años. La inversión real, tanto directa como indirecta, se hunde un 59,6%, dejando fuera más de 4.200 millones destinados al mantenimiento de vías, carreteras y señalización.

Aquí va una tabla con los datos clave del gasto ejecutado (millones de euros, fuente IGAE):

Año Gasto total Inversión directa + indirecta Transferencias de capital a ADIF y Renfe 2023 14.503 7.053 3.898 2024 10.563 3.742 1.155 (-70,4%) 2025* 7.070 2.848 459 (-88,2%)

*Hasta noviembre.

Mientras el gasto público total aumenta desde los 680.225 millones en 2023 hasta más de los estimados 785.000 para 2025, Transportes sigue decreciendo. No hay excusas válidas sobre presupuestos prorrogados: había dinero disponible, pero no se utilizó adecuadamente. Expertos advierten que esta inacción ha llevado a infraestructuras sobrecargadas; han detectado «mordiscos» en las vías del tren Iryo que sufrió el accidente y otros incidentes anteriores.

🔴Vergüenza AJENA

A esta altura de la película, Oscar Puente no sabe en qué punto se produzco el descarrilamiento que ha matado a 45 españoles MENUDO INÚTIL pic.twitter.com/ibdSj6a3HW — Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) January 23, 2026

Los maquinistas han alzado la voz. Acusan a Puente de normalizar el deterioro del sistema: «El verdadero problema es la infraestructura», afirman con preocupación. Después del trágico choque en Gelida (Barcelona), donde perdió la vida un joven maquinista de solo 28 años, Rodalies estuvo paralizada durante dos días debido a una huelga espontánea por parte de los trabajadores. Además, el sindicato Semaf ha convocado una huelga para los días 9, 10 y 11 de febrero exigiendo mayores medidas de seguridad. Aunque Puente pide que «bajen las emociones», no puede evitar reconocer que podría haber defectos en las vías por falta de mantenimiento.

La situación se complica aún más con el historial reciente de ADIF, que bajo los mandatos anteriores de figuras como José Luis Ábalos y Raquel Sánchez, enfrenta investigaciones judiciales por corrupción: imputaciones por malversación, nepotismo y sospechas sobre un mantenimiento deficiente. La red ferroviaria española, considerada un referente mundial, se encuentra envejeciendo sin los fondos necesarios para su renovación. Más de cuarenta muertes recientes no son fruto del azar; son una consecuencia directa de esta inacción.

En su ronda mediática, Puente ha cambiado su discurso notablemente. En el pasado había publicado hasta 278 tuits relacionados con la DANA y otros tantos sobre incendios forestales, lanzando dardos como preguntar a Fernández Mañueco si «Juanma Moreno le había contado cómo estaba el tiempo en Cádiz mientras ardía Castilla y León«.

Sin embargo, tras lo ocurrido en Adamuz, apenas ha escrito unos pocos mensajes sobre el «incidente», ahora con un tono mucho más sobrio. Políticos como Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez-Almeida o Emiliano García-Page han arremetido contra el Gobierno por esta situación catastrófica. Tanto Pedro Sánchez como Puente han visitado ya la zona afectada, pero las críticas continúan aumentando: muchos piden su dimisión inmediata.

Los opositores exigen una comparecencia urgente ante esta crisis. El PP ha enviado cartas al Ministerio de Transportes, mientras tanto, hay todavía 31 heridos hospitalizados; siete permanecen en estado crítico en la UCI. La Guardia Civil ya ha entregado un informe al juzgado correspondiente en Montoro. Por su parte, la Junta de Andalucía ha desactivado planes de emergencia tras haber identificado a todas las víctimas fatales, entre ellas al cardiólogo Jesús Saldaña.

Este trágico episodio pone al descubierto cómo la negligencia presupuestaria puede tener consecuencias fatales. Cuando un ministerio se paraliza, las infraestructuras fallan y lo que está en juego son vidas humanas. Será fundamental observar si finalmente se asumen responsabilidades por acción u omisión.