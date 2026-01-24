PP y VOX: mayoría absoluta con más de 200 escaños al duplicar Abascal sus diputados

El Partido Popular, bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, se posicionaría al frente en unas hipotéticas elecciones generales con 140 escaños y un respaldo del 32,2% de los votos. Estas cifras son comparables a las del 23 de julio de 2023, cuando logró rozar los 137 diputados con un 33,05%.

En alianza con Vox, encabezado por Santiago Abascal, el bloque de la derecha podría sumar hasta 202 escaños, lo que les brindaría un asombroso 93,8% de probabilidades para llevar a cabo la investidura, según el Votómetro de Redlines para The Objective. Este notable crecimiento se atribuye principalmente a Vox, que pasaría de tener 33 a 62 diputados, captando un 17,5% del voto, lo que marcaría su techo histórico tras los 52 escaños obtenidos en 2019.

Por otro lado, el PSOE dirigido por Pedro Sánchez caería a 107 escaños con un apoyo del 27,1%, lo que representa una pérdida de 14 respecto a los 121 obtenidos en el 23-J y más de cuatro puntos porcentuales. La fragmentación en la izquierda se hace evidente: Sumar se quedaría en apenas 9 con un 6,3%, mientras que Podemos obtendría solo 4 con un escaso 3,5%, sumando juntos un total de 13 frente a los 31 alcanzados en su coalición en 2023. Los partidos nacionalistas mantienen una estabilidad notable: ERC se mantendría en 7, mientras que Junts descendería a 6, y tanto EH Bildu como el PNV obtendrían respectivamente 6 y 5 escaños. El BNG avanzaría hasta los 2, y tanto la Coalición Canaria como UPN conservarían su único representante.

Esta proyección llega en un marco donde se observa una clara inclinación hacia la derecha.

En Extremadura, las elecciones autonómicas de diciembre de 2025 elevaron la suma entre el PP y Vox por encima del 60%, superando el anterior 47% logrado en 2023. En Aragón, con las elecciones programadas para el próximo 8 de febrero de 2026, algunos sondeos otorgan al bloque hasta un impresionante 58%. Otras encuestas nacionales corroboran esta tendencia:

Según el estudio de GESOP (18/01/2026): el PP alcanzaría un 30% (125-130 escaños), mientras que Vox llegaría al 17,8% (63-68), sumando así entre ambos un total estimado de entre 188-198 .

(18/01/2026): el PP alcanzaría un 30% (125-130 escaños), mientras que Vox llegaría al 17,8% (63-68), sumando así entre ambos un total estimado de entre . En otra encuesta realizada por SocioMétrica (11/01), las cifras serían PP: 142 y Vox: 62.

(11/01), las cifras serían PP: 142 y Vox: 62. Finalmente, una investigación de NC Report (12/01) plantea que el PP podría obtener entre 145-147 escaños y Vox entre 60-62.

El partido liderado por Abascal ha sabido atraer a indecisos, abstencionistas y jóvenes votantes. Por su parte, el PP está logrando captar votos provenientes tanto del PSOE como de Vox, lo que le permite reducir su dependencia. La izquierda está perdiendo terreno debido a la abstención y los trasvases: desde Sumar hacia el PSOE y desde este último hacia el PP.

El método Votómetro combina datos de 28 encuestas realizadas durante seis meses utilizando simulaciones Monte Carlo (10.000 iteraciones), aplicando D’Hondt por provincia y considerando una barrera del 3%. No se trata de una predicción exacta sino más bien una estimación ante la volatilidad presente.