Política en Castilla y León

Vox avanza en Castilla y León y amenaza con el ‘sorpasso’ al PSOE

El PP sigue como fuerza dominante en el territorio, pero necesitaría a Vox para poder gobernar

Vox avanza en Castilla y León y amenaza con el ‘sorpasso’ al PSOE
Sede de las Cortes de Castilla y León. CCyL
Archivado en: Autonomías | Castilla y León | Política

Las diferentes encuestas elaboradas en Castilla y León apuntan a una misma idea: Vox aún no logra superar al PSOE en el conjunto de la comunidad, pero acorta distancias y aumenta la presión sobre la dirección socialista, que empieza a ver cada vez más real la posibilidad de quedar relegada como tercera fuerza en el territorio.

El último sondeo de Sociométrica para El Español ha sacudido el tablero político y dibuja una foto fija nítida: hegemonía del PP y un retroceso notable del PSOE, que llega a empatar en varias provincias con la formación liderada por Santiago Abascal.

En otros estudios demoscópicos, según hemos podido conocer en Periodista Digital, Vox aparece ya por delante del PSOE o muy próximo a él, y se consolida como tercera fuerza con apoyos que superan el 20 % en Castilla y León.

El PP necesitaría a Vox

Las encuestas muestran una conclusión clara: el electorado gira hacia la derecha. El PP mantiene un apoyo hegemónico y se afianza como primera fuerza, pero necesita a Vox para lograr una mayoría absoluta que le permita gestionar el día a día de la Junta de Castilla y León.

El PSOE entra en una fase de desgaste y asume el riesgo de perder posiciones, presionado por el ascenso de Vox y por el liderazgo reforzado del PP en la comunidad. En varias circunscripciones, las proyecciones colocan a Vox muy cerca de los socialistas o incluso por delante en intención de voto.

Los estudios coinciden en un diagnóstico común: Castilla y León vive un cambio de ciclo político. Cada vez más votantes se inclinan por opciones conservadoras, mientras que la izquierda pierde peso y se fragmenta respecto a elecciones anteriores.

TIENDAS

TODO DE TU TIENDA FAVORITA

Encuentra las mejores ofertas de tu tienda online favorita

SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]