Vox avanza en Castilla y León y amenaza con el ‘sorpasso’ al PSOE

Las diferentes encuestas elaboradas en Castilla y León apuntan a una misma idea: Vox aún no logra superar al PSOE en el conjunto de la comunidad, pero acorta distancias y aumenta la presión sobre la dirección socialista, que empieza a ver cada vez más real la posibilidad de quedar relegada como tercera fuerza en el territorio.

El último sondeo de Sociométrica para El Español ha sacudido el tablero político y dibuja una foto fija nítida: hegemonía del PP y un retroceso notable del PSOE, que llega a empatar en varias provincias con la formación liderada por Santiago Abascal.

En otros estudios demoscópicos, según hemos podido conocer en Periodista Digital, Vox aparece ya por delante del PSOE o muy próximo a él, y se consolida como tercera fuerza con apoyos que superan el 20 % en Castilla y León.

El PP necesitaría a Vox

Las encuestas muestran una conclusión clara: el electorado gira hacia la derecha. El PP mantiene un apoyo hegemónico y se afianza como primera fuerza, pero necesita a Vox para lograr una mayoría absoluta que le permita gestionar el día a día de la Junta de Castilla y León.

El PSOE entra en una fase de desgaste y asume el riesgo de perder posiciones, presionado por el ascenso de Vox y por el liderazgo reforzado del PP en la comunidad. En varias circunscripciones, las proyecciones colocan a Vox muy cerca de los socialistas o incluso por delante en intención de voto.

Los estudios coinciden en un diagnóstico común: Castilla y León vive un cambio de ciclo político. Cada vez más votantes se inclinan por opciones conservadoras, mientras que la izquierda pierde peso y se fragmenta respecto a elecciones anteriores.