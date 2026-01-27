Las familias de las 45 víctimas se citan en un funeral religioso multitudinario tras forzar a Sánchez a cancelar su esperpento laico

Sentido común.

Y bofetón a los políticos que quieren sacar rédito a la tragedia.

En Huelva, la provincia más afectada con 27 fallecidos, el sufrimiento tras el choque del tren Alvia el 18 de enero se convierte en un acto de fe colectiva.

Las familias han logrado que se anule el homenaje laico previsto por el Gobierno para el sábado 31 de enero, decidiendo en su lugar celebrar una misa funeral multitudinaria este jueves en el Palacio de Deportes Carolina Marín.

Este giro en los planes se produjo a raíz del firme rechazo de los allegados. Muchos expresaron su negativa a participar en un acto estatal que no tuviera un carácter religioso, sobre todo en una región donde la tradición católica tiene una fuerte presencia. «En Huelva no se puede hacer un funeral laico. Aquí los enfermos están en manos de la Virgen», comentó la hermana de una víctima durante una intervención televisiva.

Otros, como la familia Zamorano-Álvarez –que perdió a cuatro miembros–, estaban organizando una manifestación ese mismo día contra las autoridades.

Ante esta situación, el Gobierno y la Junta de Andalucía decidieron posponer el homenaje tras consultar a los familiares.

Fuentes oficiales señalaron que muchos no podían asistir y preferían esperar. Sin embargo, el descontento iba más allá: surgieron críticas hacia políticos como Pedro Sánchez, Óscar Puente y María Jesús Montero, percibidos como responsables. «No quiero compartir ni tiempo ni espacio con los asesinos de mi hermano», expresó María del Mar Fadón, hermana de uno de los fallecidos.

Detalles del funeral

La Diócesis de Huelva es la encargada de organizar este evento, que busca reunir a la comunidad en oración. A continuación, se detallan los aspectos más relevantes:

Lugar : El evento tendrá lugar en el Palacio de Deportes Carolina Marín , que cuenta con capacidad para 5.000 personas. Este cambio se produce debido a la falta de aforo en la Catedral de la Merced .

: El evento tendrá lugar en el , que cuenta con capacidad para 5.000 personas. Este cambio se produce debido a la falta de aforo en la . Fecha y hora : Jueves 29 de enero, a las 18:00 horas.

: Jueves 29 de enero, a las 18:00 horas. Preside : Obispo Santiago Gómez Sierra .

: Obispo . Concelebran : El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Javier Argüello García , junto al obispo emérito, José Vilaplana Blasco , y clérigos locales.

: El presidente de la Conferencia Episcopal, , junto al obispo emérito, , y clérigos locales. Símbolos presentes : La imagen de la Virgen de la Cinta (patrona de Huelva) y un crucifijo venerado por San Juan Pablo II en 1993.

: La imagen de la (patrona de Huelva) y un crucifijo venerado por San Juan Pablo II en 1993. Asistentes confirmados: Entre ellos se encuentran los Reyes Felipe y Letizia, así como Juanma Moreno (Junta de Andalucía). La asistencia del presidente Sánchez sigue siendo incierta.

La alcaldesa, Pilar Miranda, celebra que haya un espacio abierto al público: «El más grande de Huelva para que todos acompañen a las familias». También habrá un recuerdo especial para los rescatistas y heridos.

La tragedia del Alvia camino a Huelva ha reavivado discusiones sobre seguridad ferroviaria y sensibilidad cultural. Las familias han puesto lo espiritual por encima de lo político. En esta provincia devota, la misa servirá como punto de encuentro para diocesanos, hermandades y movimientos sociales.