La hermana de un tripulante muerto en Adamuz estalla contra el Gobierno Sánchez: «No quiero compartir sitio con los asesinos de mi hermano»

El testimonio es brutal.

Marimar Fadón, hermana de Agustín Fadón, tripulante del Alvia que falleció en el trágico choque de trenes en Adamuz (Córdoba), fue entrevistada en el programa ‘El Análisis. Diario de la Noche‘ (Telemadrid) donde dejó varios titulares.

Especialmente se mostró encendida con estas palabras de Pedro Sánchez en el mitín del PSOE en Huesca el 25 de enero de 2026:

Desgraciadamente en la vida las tragedias suceden y este gobierno ha respondido poniendo a las víctimas en el centro de sus prioridades, con empatía, con eficacia, con transparencia y con unidad.

Para Marimar, el Gobierno Sánchez ni estuvo a la altura ni mostró empatía, justo lo contrario que sucedió con el pueblo de Córdoba, volcado con las víctimas desde el primer momento:

No. Empatía he sentido por el pueblo de Córdoba. Empatía he sentido por el ayuntamiento de Córdoba que se han desvivido con nosotros. Empatía he sentido por el delegado que iba a darnos las explicaciones con todo lo que le estaba cayendo encima. Empatía he sentido con el presidente de Andalucía que no se movió de Adamuz en ningún momento. Eso es empatía. Y te haces la foto y me voy a mi casa, eso es posar. Y ya está.

Sobre la polémica acontecida con el funeral de Estado, la hermana de Agustín tiene claro que no quiere ver a nadie del Gobierno Sánchez, en especial a Óscar Puente: