Joaquín Manso estalla contra Óscar Puente por calificar de bulo una información sobre Adamuz que después reconoció: «¡Irresponsable!»

Retratado.

Óscar Puente volvió a su tono habitual afirmando que una publicación de El Mundo, era un «bulo como una catedral» para después reconocer que la información era cierta. El director del periódico, Joaquín Manso, reaccionó en el programa Espejo Público a las embestidas del ministro de Transportes.

Manso denunció que, cuando su medio preguntó al ministerio por esas informaciones, obtuvo una sorprendente respuesta: «No os vamos a decir nada».

Incide en que, si la respuesta hubiese sido que todo era un malentendido, lo habrían comprendido. Sin embargo, ante ese desprecio, entendieron que algo olía mal.

«Si nos hubiesen dicho que era un malentendido, no hubiese sido necesario publicar nada, porque ya lo habrían hecho ellos. La realidad es que Óscar Puente afirma en la rueda de prensa que la última auscultación por ultrasonidos se realizó en el mes de noviembre y, según la información oficial que publica la propia Adif en su página web, fue dos meses antes, más de 100 días previos al accidente».

Estima que el «comportamiento razonable» de un ente público encargado de gestionar una «circunstancia trágica» debe ser actuar con transparencia y no atacar a un medio de comunicación que publica informaciones veraces.

«¿Cómo se puede ser tan irresponsable de calificar como bulo una información y, al día siguiente, confirmarla, que es lo que ha hecho? Si lo que dice es que en el tramo había vías que eran de la etapa inicial, está confirmando la información. Ha tenido que ocurrir que lo pusiéramos en evidencia ante un desmentido en falso para que reconociera algo que está a la vista de todo el mundo: que la vía no estaba completamente renovada».

Recalca que el hecho de que la vía sea de 1989 no es ni bueno ni malo, ya que puede seguir funcionando si se realiza el mantenimiento correcto, y que quien puso el asunto sobre la mesa fue el propio Puente al señalar como «argumento defensivo» que el tramo había sido completamente renovado.

«A partir de ahora, ¿cómo vamos a poder fiarnos de las informaciones del ministro si se dedica a desmentir en falso a quienes cuentan la verdad de los hechos?».

Ante esta reflexión, la presentadora Susanna Griso dio la razón al director de El Mundo, recalcando el ataque de Puente al diario para luego terminar reconociendo que la información era cierta.