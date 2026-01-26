¡Qué maravilla! laSexta echa por tierra la gran mentira de Óscar Puente a cuenta del trágico accidente ferroviario en Adamuz

Es lo más épico que podrán ver y escuchar.

Un medio como laSexta, que no se distingue, precisamente, por ser quien le haga labor de oposición al Gobierno Sánchez, le dio una buena sacudida al titular del Ministerio de Transportes a cuenta de la tragedia ferroviaria en la localidad cordobesa de Adamuz.

El programa ‘laSexta Xplica‘ desmontó en poco más de un minuto la gran mentira que Óscar Puente trató de sostener con el choque entre la parte final del tren Iryo y un Alvia.

Así lo contó su presentador, José Yélamo:

Las vías del tramo donde ocurre el accidente de Adamuz son las vías originales del año 1992 cuando se inaugura la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Lo único que se renueva son, y lo ven en ese esquema, lo que vulgarmente se conoce como el cambio de agujas, esas líneas rojas que son, técnicamente se llaman así, un desvío. Eso se coloca así, efectivamente, en mayo del 25, pero el resto de la vía es del año 1992, algo que nos han contado los ingenieros y aquí hay expertos, es habitual siempre y cuando se pasen los controles debidos. Nos dicen desde Adif que estaban dentro de su vida útil, pero es que hay que recordar que, y me lo dijo a mí el lunes, el ministro Puente, cuando le pregunto por la obra realizada en mayo del 25, su respuesta fue esta.

Y puso el fragmento en el que el ministro habló, sin ambigüedades, de línea completamente renovada:

También se dice falta de inversión, falta de conservación, vamos a ver, en esa línea, la Madrid-Sevilla, que es la más antigua que teníamos, ha sido renovada completamente a partir del año 2021.

El comunicador, después de puesto el corte, recalcó la palabra clave que había dicho el ministro de Transportes: