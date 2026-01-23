Estallamos con la foto de la vergüenza en Adamuz: «¡Es fiel reflejo de España!»

Una edición de ‘El Pentagrama’ bastante tremebunda la de este viernes 23 de enero, aún con las vías del tren a su paso por Adamuz repletas de chatarra y de, por más duro que suene, restos humanos.

Y es que no ha sido uno más este accidente del pasado domingo 18 de enero, ha sido una catástrofe mayúscula por la que además de todo, la izquierda está determinada a pasar por alto, cuando hay una responsabilidad de alto nivel que le debemos a las víctimas. Sí hay que politizar el dolor, porque si no, ¿qué nos queda?

En esta línea circula el intenso debate entre Eduardo García Serrano, Rebeca Crespo, Josué Cárdenas y Bertrand Ndongo.

Ha sido una semana tremendamente movida, espectacularmente dura y que sin duda tiene que suponer un antes y un después para tipejos como el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Cuando habitualmente uno es un chulo, prepotente, malhablado y canalla, después recibe todo ese karma. Así le está ocurriendo y así le va a ocurrir, porque las víctimas no van a pasar por alto nada. Los familiares de los malogrados y los supervivientes quieren llegar hasta el final de los hechos. ¿Por qué? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién no hizo el mantenimiento adecuado?

Pero además, hay otra cosa que ha enfervorizado a buena parte del respetable, la foto de los Reyes…