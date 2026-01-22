Fallo en la matrix: Un ingeniero de caminos destruye a Óscar Puente y al propagandista Xabier Fortes en TVE

Tremendo meneo.

El ingeniero de Caminos Ramiro Aurín ha desmontado el relato oficial que intentó impulsar ayer el ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre la tragedia de Adamuz para evitar asumir responsabilidades. Y lo ha hecho en la propia TVE.

En La noche en 24 horas, el ingeniero se pronunció sobre las declaraciones de Puente en la rueda de prensa en la que abordó el accidente, especialmente cuando reivindicó que se ha aumentado la inversión en este ámbito. No obstante, esta afirmación se sustenta en cifras totales que, al contrastarse con la inflación o con el aumento del número de usuarios, ofrecen una imagen muy distinta.

Uno de los puntos fundamentales fue la reacción del dirigente socialista ante la posibilidad de que se tratara de un fallo en el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria. «No es lo mismo obra nueva que mantenimiento. No lo es. A todos los políticos les gusta mucho más inaugurar que mantener».

«No hay falta de mantenimiento», afirmó Puente, al tiempo que aseguró que nos encontramos ante una situación más compleja de lo que imaginamos y que la investigación tardará —como en otros accidentes similares— meses.

Sin embargo, Aurín afirmó tajantemente que el ministro miente en este punto:

«Hay una cosa que no es cierta: el mantenimiento de la red no es bueno, es malo».

En cuanto a la causa que pudo ocasionar el accidente, tras descartar el error humano —es decir, la actuación de los maquinistas—, considera que es pronto para afirmar de forma tajante el motivo, aunque la evidencia que ha trascendido hasta el momento apuntaría más a la vía que al tren.