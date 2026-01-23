Un maquinista jubilado rebate a Óscar Puente señalando la interminable lista de chapuzas ferroviarias… ¡¡¡solo en Andalucía!!!

El testimonio es brutal.

Manuel Domínguez, maquinista jubilado, se presentó en el programa ‘Horizonte‘ (Cuatro) con una larga lista de incidencias ferroviarias, solo en Andalucía, que echaron por tierra la prepotencia de Óscar Puente a cuenta de su gestión con los trenes en España.

Este experto vino con una relación más que exhaustiva:

He consultado, porque yo ya llevo jubilado un año, y quería actualizar cómo estaba el estado de la vía para poder aquí exponerlo esta noche. Tenemos dos vías, la vía convencional, la de siempre, la de toda la vida, de la línea 400 Madrid-Cádiz, y entonces esa línea, por ejemplo, desde Córdoba hacia Espeluy, que es el pueblo de Jaén, antes de Linares-Baeza, tiene muchas limitaciones de velocidad. Normalmente los viajeros ven que siempre llega el tren con retraso, incluso se han actualizado horarios para adaptarlos a los retrasos, porque un tramo que se puede hacer de Andújar a Córdoba en 45 minutos, igual se está invirtiendo hora y cuarto. Ahí solamente está ahora mismo Renfe.

Yendo a la ‘joya de la corona’, la alta velocidad, la situación es tétrica:

Pero nos vamos a la línea de alta velocidad. Hay una línea de alta velocidad que es la línea 30, que es Málaga-Córdoba, Pues bien, el túnel de Abdalajís, un túnel singular de 7 kilómetros de longitud, que tiene una especial medida de seguridad, sigue sin repararse. Allí hay dos túneles, claro, hay dos vías, tenemos un túnel anulado desde hace ya prácticamente un año por filtraciones, no sé si recordaréis esas imágenes del túnel con filtraciones y cayéndose el hormigón de los laterales y del techo. Ese está todavía sin repararse, aún a fecha de hoy.

El túnel de Abdalajís está mal desde que nació, ya es un niño que nació enfermo, porque se empeñó nuestra ministra Magdalena Álvarez en atravesar el acuífero del valle de Abdalajís, con lo cual dejó al vecino del valle de Abdalajís sin agua, y 20 años después siguen viviendo de camiones cisternas. Entonces, al atravesar ese acuífero tan importante, se producen filtraciones. Bueno, pues tenemos un túnel que está sin repararse. La boca del túnel por donde circulamos cada vez filtra más agua a la vía. Puede ser en cualquier momento como el túnel que están reparando. El tramo desde la salida de los túneles hasta la bifurcación de Málaga tiene muchos baches.

Y también hay severos problemas entre Sevilla y Huelva: