Las víctimas exigen la cabeza de Óscar Puente! ¡El ministro se enfrenta a 4 años de cárcel!

No lo va a tener fácil, el ministro Óscar Puente, ni para librarse de dimitir, ni para librarse de tener que afrontar juicio con posible pena de cárcel.

Por supuesto, no nos da ninguna pena.

Analizamos todo esto y mucho más en ‘La Retaguardia’ de este viernes, 23 de enero. Y lo hacemos de la mano de expertos analistas, como el abogado Juanma Cepeda o Ignacio Basco.

El pasado domingo, dos trenes chocaron en Adamuz, Córdoba, resultando en un devastador balance de 45 fallecidos y numerosos heridos. Este jueves, el Instituto de Medicina Legal de Córdoba finalizó las autopsias, logrando identificar a 44 víctimas a través de huellas dactilares y 25 mediante ADN, entre las que se encontraba un menor. Las familias de Huelva, Madrid y otras localidades han comenzado a recibir los cuerpos, aunque La indignación de las familias de las 45 víctimas de la tragedia de Adamuz se dispara contra Puente, Sánchez y cuadrilla su dolor se ve intensificado por la rabia hacia Óscar Puente, el ministro de Transportes, al que consideran el máximo responsable del accidente.

Puente se presentó rápidamente en el lugar del siniestro, prometiendo «máxima transparencia» y anunciando una comisión de investigación que durará al menos un mes. Reconoció que el choque fue provocado por «algo excepcional», aclarando que no hubo roturas en la vía como causa principal. Su actitud conciliadora contrasta con su estilo habitual en redes sociales durante crisis anteriores, como la DANA en Valencia, donde lanzó 278 mensajes críticos contra el PP. Ahora, desde el PSOE lo retratan como un gestor eficaz, pero la oposición no le perdona.

Vox toma la delantera al exigir una querella contra el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, y la ex presidenta Isabel Pardo de Vera, acusándolos de homicidio imprudente. Tienen miedo a que se destruyan pruebas al igual que ocurrió tras los atentados del 11-M. La portavoz Pepa Millán demanda que Puente, Renfe y Adif comparezcan ante el Congreso y el Senado, afirmando que «viajar en España ya no es seguro». Por su parte, el PP, representado por Alfonso Fernández Mañueco y Jorge Azcón, califica a Puente como «el peor ministro de Fomento en el peor momento ferroviario», recordando las reprobaciones sufridas en 2024 debido al caos del AVE.

Un ministro bajo presión

Óscar Puente, originario de Valladolid y con 57 años a sus espaldas, asumió la cartera de Transportes en 2023. Su gestión ha tenido logros destacables como los bonos para el transporte público, pero también ha cosechado críticas por constantes averías y reprobaciones tanto en Senado como en Congreso. El descarrilamiento trae a la memoria las sombras del Alvia de Angrois (2013), donde fallecieron 80 personas; ahora abogados piden acceso a las cajas negras y estudios sobre riesgos en la línea Madrid-Sevilla, mejorada con financiación europea.

El juzgado de Montoro ha recibido ya nueve denuncias de afectados y siete solicitudes para personarse por parte de partidos políticos. Puente ha afirmado que asumirán las responsabilidades «que correspondan» ya sea por acción u omisión. Pedro Sánchez ha mostrado su respaldo al ministro, asumiendo responsabilidad política; mientras tanto, Juanma Moreno ha destacado la colaboración del gobierno andaluz.

Un clima político tenso

La presión sobre Puente aumenta día tras día. Vox exige dimisiones masivas, incluyendo la del propio Sánchez, considerándolo «el mejor homenaje» a las víctimas. Desde el Gobierno responden acusando a Vox de actuar con ruindad al politizar esta tragedia. Si la investigación revela fallos en mantenimiento o responsabilidades por parte de Adif, es probable que Puente sea destituido, lo cual encendería un acalorado debate sobre seguridad ferroviaria y fondos europeos.

En un año marcado por incidentes recurrentes como brechas en las vías o retrasos sistemáticos, lo sucedido en Adamuz impulsa nuevas demandas para llevar a cabo auditorías. Las familias buscan justicia más que condolencias vacías.

45 víctimas : 22 mujeres y 23 hombres; 27 procedentes de Huelva.

: 22 mujeres y 23 hombres; 27 procedentes de Huelva. Identificaciones : 44 logradas mediante huellas dactilares y 25 por ADN; hasta ahora se han entregado 41 cuerpos.

: 44 logradas mediante huellas dactilares y 25 por ADN; hasta ahora se han entregado 41 cuerpos. Denuncias acumuladas: Córdoba (26), Huelva (15), Madrid (2)…

Entre los detalles curiosos destaca una superviviente que protegió a su perro durante el accidente; también hay un menor entre las denuncias presentadas. Por último, merece mención cómo Puente, quien anteriormente había lanzado hasta 278 tuits contra el PP durante la DANA, ahora muestra un silencio combativo ante esta crisis.