'HORA VEINTIPICO' FALTA EL RESPETO A LOS 43 FALLECIDOS, A LOS MÁS DE 150 HERIDOS Y A SUS FAMILIARES

¡Menos sensibilidad que un escorpión! Escuche la infame broma de Quequé (SER) horas después de la tragedia en Adamuz

Las redes estallan contra el humorista: "¡Madre mía Quequé, te deben pagar bien para hacer el subnormal"

Archivado en: Periodismo | Radio

Mientras aún se contaban los cuerpos entre los hierros retorcidos del descarrilamiento ferroviario en Adamuz (Córdoba), 43 fallecidos y más de 150 heridos, muchos de ellos graves, el supuesto humorista Héctor de Miguel, conocido como Quequé, y su equipo de bufones, decidieron que el momento perfecto para soltar una de sus «graciosas» perlitas era justo horas después de la catástrofe.

En el programa ‘Hora Veintipico‘ de la Cadena SER, el locutor no tuvo el más mínimo reparo en lanzar una broma de un insensibilidad glacial, comparando —o más bien ridiculizando— la tragedia con algún chascarrillo de mal gusto, insensibilidad y falta absoluta de empatía.

La frase, que la inició Héctor de Miguel y fue completada por Marina Lobo, salió entre risas del equipo, como si las familias que aún buscaban a sus seres queridos entre los vagones destrozados fueran un simple telón de fondo para su show:

Y como todos sabéis, hoy es 20 de enero. La madrugada del 20 de enero, saliendo del tren.

Quequé, sin perder su rictus risueño, como quien sabe que ya ha hecho la gamberrada, concluyó:

Dios. ¡Ah! Creía que había esquivado esto. Por favor, no me hagáis bromas con los trenes hoy.

Menos sensibilidad que un escorpión fue lo más suave que muchos internautas dijeron en redes para calificar la actitud del cómico.

Y no es para menos: mientras toda España permanecía en shock por las imágenes del accidente —un Alvia e Iryo siniestrados, piezas volando a 250 metros, rotura de carril como principal hipótesis—, Quequé optó por seguir con su línea habitual de humor negro sin frenos, sin una sola palabra de condolencia ni un minuto de silencio radiofónico.

Las redes se hicieron eco del vómito del locutor:

